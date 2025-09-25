आईजी भोपाल और एएसपी पटना की तरफ से 'FIR', एक अदने पत्रकार की गुहार

मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल और बिहार की राजधानी पटना में दो ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने आम आदमी की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. भोपाल के सबसे सुरक्षित इलाके माने वाले जाने वाले इमली जोन में कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने एक ऐसी मोबाइल स्‍नैचिंग की है जिसने पुलिस को ही परेशान करके रख दिया है. चोरों ने मध्‍य प्रदेश के इंस्‍पेक्‍टर जनरल आशीष, जिन पर राज्‍य के इंटेलीजेंस और एटीएस जैसे संवेदनशील विभागों की जिम्‍मेदारी है, उनके ही मोबाइल पर ही हाथ साफ कर लिया. चोरों ने एक नहीं बल्कि दो मोबाइल फोन्‍स तड़ीपार कर दिए. भोपाल का इमली जोन वह इलाका है जिसके बारे में कहते हैं कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है. वहीं पटना में भी इसी तरह का एक मामला हुआ है जहां पर एसएसपी जब वॉक कर रहे थे तो उसी समय बदमाश उनका मोबाइल फोन छीन कर भाग गए. अब इस घटना पर एक आम इंसान ने कैसे परेशान हो सकता है आप भी जानिए.

प्रथम सूचना रिपोर्ट

थाना: जनता दरबार

दिनांक: लोकतंत्र का वर्तमान काल, जब मोबाइल सुरक्षित नहीं और आदमी असुरक्षित है

अपराध संख्या: मोबाइल बनाम महकमा एवं फोन गया तो गया, "हाथ टूटा तो टूटा" अधिनियम के तहत.

आवेदक: हम, एक चिंतित नागरिक एवं विभाग के शुभचिंतक, जो सोचता था कि पुलिस अफसरों की जेब में सुरक्षा होती है, पर निकला कि वहाँ भी सिर्फ मोबाइल होता है.

विवरण: हे पुलिस जी, निवेदन है कि आप प्रतिदिन आम जनता के गुम मोबाइल, गायब बकरियां और खोए हुए बच्चों की रिपोर्ट दर्ज करते रहते हैं. पर इस बार अपराधियों ने आपके ही घर में सेंध लगा दी है. कृपया इसे ऑफ द रिकॉर्ड न समझें, बल्कि ऑन द रिकार्ड मानकर कार्रवाई करें.

घटना क्रम 1 (भोपाल, मध्यप्रदेश):

दिनांक मंगलवार, समय रात 10 बजे के लगभग, स्थान चार इमली जहाँ मच्छर भी प्रवेश पास लेकर आता है.

अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से दो मोबाइल फोन छीन लिए.

एक फोन घटनास्थल पर ही बरामद हुआ शायद अपराधियों ने देखा कि उसमें पासवर्ड इनपुट ऐसा था जिसे तोड़ने से अच्छा है फोन फेंक देना. दूसरा फोन अब भी लापता है और आखिरी बार कोलार गेस्ट हाउस इलाके में दिखा, उसके बाद जैसे कई सरकारी फाइलें यह भी स्विच ऑफ हो गया.

घटना क्रम 2 (पटना, बिहार):

दिनांक रविवार, समय देर शाम, स्थान फुलवारीशरीफ रेलवे स्टेशन.

BMP-16 के एएसपी साहब टहल रहे थे। तभी दो अपराधियों ने मोबाइल छीना.

विरोध करने पर उन्हें रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया.

परिणामस्वरूप: हाथ टूट गया, सिर फट गया, और अपराधियों की नीयत पर बीएनएस की कई धाराएँ खुद-ब-खुद जुड़ गईं. अब अपराधी भी प्रोफेशनल हो गए हैं, पहले मोबाइल छीनते हैं, फिर आदमी को छीन लेते हैं। आदमी बच गया तो समझो यह उनकी लापरवाही है.

जैसा हमेशा होता है "अज्ञात".

(यह 'अज्ञात' भारतीय पुलिस के लिए वही है, जो हिन्दी फिल्मों में "क्लाइमेक्स" आता तो है, पर अंत तक समझ में नहीं आता.)

मांग: हम भली-भांति समझते हैं कि आप आम जनता को इंसाफ दिलाने और वीआईपी को सुरक्षा देने में व्यस्त रहते हैं.

किन्तु जब आईजी का फोन और एएसपी का हाथ सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी के मोबाइल और हड्डियों की सुरक्षा की उम्मीद करना व्यर्थ प्रतीत होता है. ऐसा न हो कि कल आप खुद रिपोर्ट लिखते हुए कहें मोबाइल छीना गया, पर शिकायत दर्ज करने वाला अज्ञात है.

अतः प्रार्थना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और "न्याय" को मिस्ड कॉल न समझा जाए. क्योंकि अगर पुलिस अफसरों का फोन सुरक्षित नहीं तो हमारे तो नाम से ही कॉल कट हो जाएगी. क्या करें सोचने को मजबूर हैं कहीं चोर भाग जाए तो थानेदार ये ना कह दें कि पकड़ने के लिए आदमी ही नहीं है.

हस्ताक्षरित,

एक अदना पत्रकार

((जिसका मोबाइल अब भी चोरी होने की प्रतीक्षा में है, जो अब सोचने को मजबूर है फोन रखना सुरक्षित है या मनोकामना पूरी करने को लैंडलाइन वापस ले आना चाहिए))