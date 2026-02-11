विज्ञापन
रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात... बेंगलुरु में महिला प्रिंसिपल ने ससुर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी के शुरुआती सालों में कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन आरोपी ने 2020 से उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था.

  • बेंगलुरु के एक निजी स्कूल की महिला प्रिंसिपल ने अपने ससुर पर यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है.
  • पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने 2020 से उसके साथ गलत बर्ताव शुरू किया और बार-बार धमकियां भी दी गईं.
  • शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने स्कूल केबिन और अपार्टमेंट लिफ्ट क्षेत्र में भी हैरेसमेंट जारी रखा.
बेंगलुरु:

नॉर्थ बेंगलुरु से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत महिला ने अपने ही ससुर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, महिला का पिछले 6 वर्षों से बार-बार यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा था. पीड़िता, जो साल 2007 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है, ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके ससुर ने न केवल उसके साथ दरिंदगी की, बल्कि उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया. पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.. 

महिला ने आरोप लगाया कि उसकी शादी के शुरुआती सालों में कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन आरोपी ने 2020 से उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया. उस समय, परिवार एक ही अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता था, हालांकि अलग-अलग हिस्सों में. उसने दावा किया कि जब वह अकेली होती थी तो आरोपी उसके घर में घुस जाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था.

पीड़ित महिला ने FIR में आगे कहा गया है कि उसे बार-बार धमकी दी जाती थी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाएगा. डर के मारे, शिकायत करने वाली महिला शुरू में चुप रही, उसे उम्मीद थी कि हालात सुधर जाएंगे. लेकिन, जब कहा जा रहा है कि हैरेसमेंट जारी रहा, तो उसने आखिरकार अपने पति को बताया.

परिवार के बड़ों ने बीच-बचाव किया और आरोपी को चेतावनी दी, जिसके बाद उसका बर्ताव कुछ समय के लिए बंद हो गया. कहा जा रहा है कि हैरेसमेंट कई जगहों पर जारी रहा. शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि आरोपी ने बाद में फिर से हैरेसमेंट शुरू कर दिया, जिसमें उसके स्कूल केबिन और अपार्टमेंट की लिफ्ट एरिया के पास भी शामिल है.

उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने बार-बार उसे हाथ से लिखे लेटर दिए जिनमें गलत बातें लिखी थीं और उसे पढ़कर सुनाने के बाद वापस ले लेता था. FIR में लिखा है कि कहा जा रहा है कि ये हरकतें 2020 से दिसंबर 2025 तक जारी रहीं.

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि 15 दिसंबर, 2025 को सुबह करीब 7.30 बजे, जब वह बाहर निकल रही थी, तो आरोपी ने अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास फिर से उसे फिजिकली हैरेस करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उसने आरोप लगाया कि उसने उसके पेट में मुक्का मारकर हमला किया और मौके से भाग गया. पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इसमें शामिल लोगों से पूछताछ करके जांच शुरू कर दी है. वहीं,  इस मामले में राज्य महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है.

