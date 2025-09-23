पहले लिव इन, फिर शादी, अब हत्या... बेटी के सामने पत्नी को 1 दर्जन बार घोंपा चाकू

देशभर में एक्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं. वहीं अफेयर के शक में हत्याओं के मामले भी थम नहीं रहे हैं. अब कर्नाटक के बेंगलुरु में भी ऐसा ही एक मामला देखने को (Bengaluru Wife Murder) मिला है. पहले से शादीशुदा रेखा नाम की एक महिला का उसके ही प्रेमी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया. प्रेमी को शक था कि रेखा का उसके रहते किसी और के साथ भी नजदीकी है. बस इसी शकके चलते उसने महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. कत्ल ऐसा कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए. उसने रेखा पर चाकू से एक दर्जन से भी ज्यादा वार किए. दिल दहला देने वाली यह घटना बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में एक निजी कंपनी में काम करने वाली 28 साल की टेली-कॉलर रेखा के साथ हुई.

पहले लिव इन में रहे फिर की शादी, अब हत्या

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, रेखा और लोकेश ने करीब 2-3 महीने पहले एक मंदिर में शादी की थी. इससे पहले दोनों कुछ समय से लिवइन में रह रहे थे. हालांकि रेखा पहले से शादीशुदा थी. उसके दो बच्चे भी थे. लेकिन वह अपने पहले पति से अलग हो गई थी वहीं आरोपी लोकेश भी तलाकशुदा था.

पत्नी के चरित्र पर शक था, चाकू मारकर कर दी हत्या

शिरा से बेंगलुरु आने के बाद रेखा ने प्रेमी लोकेश को अपनी ही कंपनी में ड्राइवर की नौकरी दिलाने में मदद की थी. लेकिन लोकेश को कथित तौर पर रेखा के चरित्र पर शक था. उसने रेखा पर किसी अन्य शख्स के नजदीक होने का आरोप भी लगाया था. सोमवार सुबह जब रेखा अपनी बेटी के साथ स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी उसी दौरान लोकेश वहां आया और उस पर चाकू से हमला कर दिया.

1 दर्जन से ज्यादा बार घोंपा चाकू

उसने रेखा पर 1 दर्जन के करीब वार किए और मौके से फरार हो गया. ये पूरी घटना रेखा की बेटी ने अपने सामने देखी. स्थानीय लोगों और कामाक्षीपाल्या पुलिस ने उसे तुरंत पास के एक अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रेखा ने दम तोड़ दिया. कामाक्षीपाल्या पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.