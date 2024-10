कंडक्टर ने गेट से दूर होने के लिए कहा, शख्स ने चलती बस में मारा चाकू, देखें VIDEO

बेंगलुरु (Bengaluru) में एक युवक ने बस कंडक्‍टर को चाकू मार दिया. बस कंडक्‍टर ने युवक को बस के स्‍वचालित दरवाजों से दूर खड़ा होने के लिए कहा था. 23 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) ने कहा कि 45 साल के बस कंडक्‍टर योगेश को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है और अब वह खतरे से बाहर है.

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसमें हर्ष सिन्हा नाम का युवक योगेश पर हमला करता और अन्य यात्रियों को धमकाता नजर आ रहा है. हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, मूल रूप से झारखंड का रहने वाला हर्ष सिन्हा हाल ही में एक बीपीओ फर्म ने नौकरी से निकाल दिया था और वह करीब तीन सप्ताह से बेरोजगार है. उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी नौकरी खोने से निराश था.

CCTV Footage Shows Bengaluru Man Stabbing Bus Conductor After Door Warning



