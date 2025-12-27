देर रात सुनसान सड़क पर अकेली लड़की को छेड़ने लगे, मनचलों की करतूत का वीडियो

क्रिसमस की रात करीब 12 बजे बेंगलुरु के बीटीएम लेआउट इलाके में एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने कथित तौर पर एक युवती के साथ छेड़खानी की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की सड़क की दाईं तरफ चल रही है. वहीं, मोटरसाइकिल पर सवार 3 मनचले उसका पीछा कर रहे हैं. ये पूरी वारदात पीछे चल रही एक कार के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.

2 किलोमीटर तक किया पीछा

25 दिसंबर की आधी रात करीब 12 बजे जब ये घटना हुई, तब कई अन्‍य व्‍हीकल भी सड़क पर नजर आ रहे थे. महिला हेलमेट पहनकर बाइक चला रही थी. वीडियो में देख ऐसा लग रहा है कि लड़के स्‍कूटी सवार महिला को कुछ कह रहे हैं. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला का करीब दो से ढाई किलोमीटर तक पीछा किया. वीडियो में देख लग रहा है कि इन लड़कों को कोई डर नहीं है. ये लड़के कई बार बाइक को लड़की की स्‍कूटी के बेहद करीब ले आए.

सहम गई लड़की...!

सुनसान सड़क पर आधी रात को लड़कों द्वारा पीछा किये जाने पर यकीनन लड़की सहम गई होगी. वीडियो में भी देखा जा सकता है कि लड़कों को देखकर लड़की अपनी स्‍कूटी की स्‍पीड काफी कम कर देती है. ये देख लड़के भी अपनी बाइक धीमी कर देते हैं. बताया जा रहा है कि लड़के लगभग 5 से 10 मिनट के आसपास लड़की का पीछा करते रहे. लड़की के लिए ये समय किसी टॉर्चर से कम नहीं रहा होगा. हालांकि, लड़की की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने लड़कों की पहचान कर ली है.

ये भी पढ़ें :- नए साल से पहले दिल्‍ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 150 अपराधी दबोचे, 1000 से पूछताछ

सुद्धगुंटा पाल्या पुलिस ने बताया कि उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर पहचान लिया है, जिससे मनचले लड़कों तक पहुंचा जा सकता है. साथ ही पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जांच के तहत तीनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.