आस्था, आधुनिकता और विरासत का संगम, जोधपुर के BAPS स्वामीनारायण मंदिर की दिव्य तस्वीरें देखिए

BAPS Swaminarayan Mandir Jodhpur: ऊपर तस्वीर में आप जिस भव्य निर्माण को देख रहे हैं, वो केवल पत्थरों की एक संरचना नहीं बल्कि भारत की भक्ति, संस्कृति और विरासत का शाश्वत प्रतीक है. यह भव्य इमारत है, राजस्थान के जोधपुर में बने BAPS स्वामीनारायण मंदिर का. ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की योजना और प्रगत ब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराज के मार्गदर्शन से यह मंदिर राजस्थान के साथ-साथ वहां आने वाले दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक दिव्य उपहार है.

जोधपुर के कालिबेरी में बने BAPS स्वामीनारायण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की विधियां वैदिक परंपरा के अनुसार पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हो रही हैं. 25 सितंबर को परम पूज्य महंत स्वामी महाराज स्वयं मूर्तियों में प्राण-प्रतिष्ठा करेंगे.

रंग-बिरंगी से रोशनी से नहाया स्वामीनारायण मंदिर.

नागर शैली में हुआ है निर्माण

यह मंदिर नागर शैली में डिजाइन किया गया है. जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित मंदिर वास्तुकलाओं में से एक है. मालूम हो कि 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच राजस्थान और गुजरात में मारू-गुर्जर या सोलंकी शैली के रूप में विकसित हुई. आधुनिक युग में भगवान स्वामीनारायण ने इस विरासत को पुनर्जीवित किया है.



जोधपुर का यह स्वामीनारायण मंदिर नागर स्थापत्य शैली की विरासत को आधुनिकता के इस युग में भक्ति के साथ बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ाता नजर आ रहा है.

बलुआ पत्थर से बना है स्वामीनारायण मंदिर

जोधपुर के BAPS स्वामीनारायण मंदिर की खासियतें जानिए