विज्ञापन
विशेष लिंक

अंधविश्वास या कुछ और... नहीं हो रही थी शादी तो मौसियों ने नवजात की कर दी हत्या, ये घटना आपको हिला देगी

पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस आरोपी लड़कियों से भी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हत्या की क्यों गई.

Read Time: 2 mins
Share
अंधविश्वास या कुछ और... नहीं हो रही थी शादी तो मौसियों ने नवजात की कर दी हत्या, ये घटना आपको हिला देगी

राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां चार लड़कियों ने अपने नवजात भांजे की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार नवजात की मौत किसी चीज से दबाने से हुई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस की जांच में पता चला है कि नवजात 16 दिन का था. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी लड़कियों नवजात की हत्या इसलिए की क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी. ऐसे में पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये हत्या किसी अंधविश्वास की वजह से की गई है या फिर इसका कारण कुछ और है. 

सूत्रों के अनुसार अभी तक जांच में पता चला है कि अंधविश्वास में फंसकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है. घटना जोधपुर के पांच बत्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी की है. हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. पुलिस की जांच चल रही है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 

इसका वीड‍ियो भी सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रहा है. एक महिला मासूम को गोद में लेकर बैठी है. कुछ उच्चारण कर रही है. उसके पास भी कुछ महिलाएं बैठी हैं, और वह भी कुछ बोल रही है. सम्भवतः वह भेरू का आह्वान कर रही है. भेरू को ये लोग लोकदेवता मानते हैं. 

पिता बोला- सालियों की नहीं हो रही थी शादी 

वीडियो में ऐसा लग रहा है, मानो यह कुछ तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं. 16 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था. इसी वजह से  उन्होंने उसके मासूम बेटे को पांव से कुचल कर मार दिया.  उसने बेटे के हत्‍या करने वाली मौस‍ियों को सख्‍त सजा द‍िलाने की मांग की.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan Police, Infant Killed In Jodhpur, Jodhpur Police
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com