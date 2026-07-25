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'दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक': RAF की IG सीमा धुंडिया जंतर-मंतर पर हुए एक्शन से नाराज

RAF की इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंडिया ने अधिकारियों को आगे से जरूरत के हिसाब से बल प्रयोग करने का निर्देश दिया है. साथ ही जंतर-मंतर पर हुए एक्शन को आरएएफ के मूल्यों के भी खिलाफ बताया है.

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'दिल्ली में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक': RAF की IG सीमा धुंडिया जंतर-मंतर पर हुए एक्शन से नाराज
जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप पुलिस और आरएएफ पर लगे थे.
  • सीमा धुंडिया ने जंतर-मंतर पर हुई कार्रवाई में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग पर नाराजगी जताई
  • उन्होंने जवानों को बल का इस्तेमाल केवल संयमित और निष्पक्ष तरीके से करने का निर्देश दिया
  • IG ने कहा कि कश्मीर के ऑपरेशनल जोन से आए जवानों को बिना उचित तैयारी के भीड़ नियंत्रण की ड्यूटी नहीं देनी चाहिए
जवानों को नई ड्यूटी पर लगाने से पहले किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी?

NDTV को पता चला है कि रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंडिया दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई कार्रवाई से नाराज है. उन्होंने जवानों को जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग से बचने और फोर्स के "सेंसिटिव पुलिसिंग" के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. सूत्रों के मुताबिक, इंस्पेक्टर जनरल ने RAF के जवानों और अधिकारियों से कहा कि जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान "जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग अनुचित" था. उन्होंने जोर देकर कहा कि बल का इस्तेमाल हमेशा तय प्रोटोकॉल और RAF की ट्रेनिंग के अनुसार, जरूरत और स्थिति के हिसाब से ही किया जाना चाहिए.

अब इन हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी

सूत्रों ने यह भी बताया कि इंस्पेक्टर जनरल ने आदेश दिया है कि मौजूदा हालात में दिल्ली में RAF की तैनाती के दौरान, अगले आदेश तक प्रोजेक्टाइल एक्शन गन (PAG), एंटी-रायट गन (ARG), इलेक्ट्रिक शॉक हथियार और इलेक्ट्रिक शील्ड का न तो इस्तेमाल किया जाएगा और न ही इन्हें जारी किया जाएगा. एक सूत्र ने कहा कि उन्होंने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उच्च अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का सख्ती से पालन करें. कर्मचारियों को केवल उतनी ही ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जितनी जरूरी हो, और वह भी उचित, संयमित और निष्पक्ष तरीके से. ताकत का कोई भी अनावश्यक इस्तेमाल - जिसमें कथित हिंसा के सोशल मीडिया वीडियो में दिखाई देने वाली हरकतें भी शामिल हैं - गलत है और RAF के मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने यह भी कहा कि सभी कर्मचारियों को हर ऑपरेशन में अनुशासित, संयमित और संवेदनशील पुलिसिंग के फोर्स के मानकों को बनाए रखना चाहिए.

बुधवार को इंस्पेक्टर जनरल सीमा धुंडिया की अध्यक्षता में हुई एक वर्चुअल मीटिंग में RAF के जमीनी कर्मचारियों और अधिकारियों की आलोचना की गई. सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को मीडिया के सामने कोई भी बयान न देने का निर्देश भी दिया. सूत्रों ने आगे बताया कि इंस्पेक्टर जनरल ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन को संभालने के RAF के तरीके पर "गहरी नाराजगी" जताई और कहा कि समीक्षा में ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी कमियां पाई गई हैं. सूत्र ने कहा, "उन्होंने कहा कि भविष्य के ऑपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इन कमियों को दूर करना जरूरी है."

ऑपरेशनल जोन के जवानों को सीधे न भेजें

सूत्रों के मुताबिक, इंस्पेक्टर जनरल ने इस बात पर भी चिंता जताई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बल के इस्तेमाल का जो तरीका अपनाया गया, वह तय प्रक्रियाओं या RAF की ट्रेनिंग के मुताबिक नहीं था. एक अन्य सूत्र ने कहा, "उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे बल के इस्तेमाल के तय तरीके का सख्ती से पालन करें - यानी पहले चेतावनी दें और जरूरत पड़ने पर ही बल का इस्तेमाल बढ़ाएं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बल का कोई भी अनावश्यक या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न हो." NDTV ने पहले एक सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर बताया था कि उस दिन प्रदर्शनकारियों के साथ मार्च कर रहे 28 साल के एक व्यक्ति की दाहिनी कोहनी और पीठ पर "पैलेट (छर्रे) से चोटें" आई थीं. इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी बताया कि IG ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन जोन या दूसरे ऑपरेशनल जोन से हाल ही में ट्रांसफर किए गए जवान अलग माहौल में काम करते हैं और उन्हें बिना पूरी तैयारी के भीड़ को काबू करने की ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता.

सूत्र ने बताया, "उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली, बिहार, असम और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रदर्शनों के दौरान पुलिसिंग के लिए ज्यादा संवेदनशील और संतुलित नजरिए की जरूरत होती है. उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे जवानों को फील्ड ड्यूटी पर लगाने से पहले RAF के तरीकों, भीड़ को संभालने के सिद्धांतों और फोर्स की 'संवेदनशील पुलिसिंग' की नीति के बारे में ठीक से जानकारी और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए."

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