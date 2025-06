ईद-उल-अजहा LIVE: देश भर की मस्जिदों में अदा की जा रही नमाज, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात

देशभर में ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है. मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया, जहां लाखों लोग एकजुट होकर मुल्क की सलामती और अमन-चैन की दुआएं मांग रहे हैं. उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक, बिहार से दिल्ली तक, हर जगह लोग एक-दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं. इधर, चप्‍पे-चप्‍पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को ईद-उल-अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘ईद-उल-अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं. यह पर्व हमारे समाज में शांति के ताने-बाने को मजबूत करे और सद्भाव को बढ़ावा दे. मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं.'

Best wishes on Eid ul-Adha. May this occasion inspire harmony and strengthen the fabric of peace in our society. Wishing everyone good health and prosperity.