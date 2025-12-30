नए साल में ये बातें जीवन में भी भरेगी नई उड़ान, रोज सुबह-सुबह पढ़ें पंडित धीरेंद्र शास्त्री के विचार

Baba Bageshwar Dham Sarkar Pandit Dhirendra Shastri: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं. धीरेंद्र शास्त्री के विचार जीवन में सकारात्मकता और साहस भरने के लिए जाने जाते हैं. अगर, आप नए साल की शुरुआत सकारात्मकता और अच्छी करना चाहते हैं तो 2026 के नए साल में आप अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनमोल विचार पढ़ें, जो लाइफ को सफल और सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेंगे.

दरअसल, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के विचार जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाना होगा. हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी. सकारात्मकता जीवन का आधार है. हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा और नकारात्मक विचारों को दूर करना होगा.

विपत्ति और धैर्य- जीवन में कठिनाइयां आएं तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं.

कर्म की प्रधानता- सिर्फ हाथ की रेखाओं पर विश्वास मत करो, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. कर्म ही असली भाग्य है.

ईश्वर पर भरोसा- जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब समझना कि हनुमान जी ने आपका हाथ थाम लिया है.

मुस्कुराहट और साहस- परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने चेहरे की मुस्कान मत खोना, क्योंकि आपकी मुस्कान ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है.

समय का महत्व- समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए कल के भरोसे अपनी सफलता को मत टालें.

बता दें कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत के सबसे चर्चित आध्यात्मिक गुरुओं और कथावाचकों में से एक हैं. उनका जन्म 4 जुलाई, 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था. वे छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम मंदिर के पीठाधीश्वर हैं. यह मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है. धीरेंद्र शास्त्री अपनी 'दिव्य दरबार' शैली के लिए प्रसिद्ध हुए. सोशल मीडिया पर अक्सर उनके वीडियो आते रहते हैं.