बंगाल में बाबरी Vs राम मंदिर: TMC विधायक के मस्जिद बनाने के ऐलान पर बीजेपी की दो टूक

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के विरोध में बरहामपुर में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है. बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है, तो हम वहां मंदिर बनाकर रामलला को वापस लाएंगे.

बंगाल में बाबरी Vs राम मंदिर: TMC विधायक के मस्जिद बनाने के ऐलान पर बीजेपी की दो टूक
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर घमासान.
  • पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी नाम की नई मस्जिद की आधारशिला रखने का ऐलान किया.
  • पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के विरोध में बरहामपुर में राम मंदिर बनवाने का ऐलान किया.
  • बीजेपी सांसदों ने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए ये सब बोलते हैं.
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में मंदिर-मस्जिद को लेकर राजनीति गरमा गई है. टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद बनवाने के विरोध में बीजेपी सांसद ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है. इस मामले पर बीजेपी और टीएमसी आमने-सामने हैं. दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वह मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की एक नई मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. इस मस्जिद बनने में तीन साल लगेंगे. ममता के विधायक ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 12 दिसंबर को यह वादा किया था. मस्जिद की आधारशिला कार्यक्रम में करीब दो लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें 400 प्रमुख हस्तियां मंच पर मौजूद होंगी.

TMC सांसद ने किया बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान

दरअसल टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने उसी ज़िले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ही एक और मस्जिद बनाने की बात कही है. इतना ही नहीं मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने दिसंबर में अल्पसंख्यकों के लिए एक नया संगठन बनाने की भी धमकी दी है. टीएमसी बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर एक विशाल रैली आयोजित करने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी का अनुसार, टीएमसी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आमतौर पर हर साल इस रैली का आयोजन करता है, लेकिन इस बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी ज़िम्मेदारी अपने छात्र और युवा विंग को सौंपी है. ये रैली महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आयोजित की जाएगी, जहां सीएम ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सभा को संबोधित कर सकते हैं.

टीएमसी के राज्य उपाध्यक्ष जय प्रकाश मजूमदार ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के दिनों से ही 6 दिसंबर को ममता बनर्जी लगातार सर्व-धर्म समिति दिवस का आयोजन करती रही हैं और संविधान का यह संदेश फैलाती रही हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है.

पश्चिम बंगाल बीजेपी ने विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद के विरोध में बरहामपुर में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है. बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा कि अगर कहीं बाबरी मस्जिद बनती है, तो हम वहां मंदिर बनाकर रामलला को वापस लाएंगे. उन्होंने पूछा कि यहां बाबरी मस्जिद क्यों होनी चाहिए. बाबर एक लुटेरा था और उसके नाम पर कुछ भी बनाना अस्वीकार्य है.

वहीं बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने तंज कसते हुए कहा कि हुमायूं कबीर पहले यह तय करें कि वह किस पार्टी में रहना चाहते हैं. क्या वे कांग्रेस में जाना चाहते है. उन्होंने कहा क हुमायूं हमेशा बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं. ऐसा करके वह बीजेपी के मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ममता की कुर्सी पक्की हो सके.

WEST BENGAL POLITICS, TMC MLA Humanyu Kabir, Mamata Banerjee, Babri Masjid, Babri Demolition
