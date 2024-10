एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी (Baba Siddique) की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई है. गोलीबारी की यह घटना बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर यह हुई. मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने बताया कि तीन आरोपी थे, जिनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक फरार है. जिसकी तलाश की जा रही है. उधर, बाबा सिद्दीकी मौत के बाद विभिन्‍न राजनीतिक दलों ने उनके निधन पर शोक जताया है.

महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैंने डॉक्टरों और पुलिस से बात की है. दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी यूपी और हरियाणा के हैं. तीसरा आरोपी फरार है. हमने मुंबई पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कानून-व्यवस्था को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द ही तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी...''

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने एक्‍स पर कहा, "NCP नेता, पूर्व मंत्री और लंबे समय से विधानमंडल में मेरे सहयोगी बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक है. मुझे यह जानकर झटका लगा कि इस घटना में उनका निधन हो गया है. मैंने अपना अच्छा सहयोगी और दोस्त खो दिया है. मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं. मैं बाबा सिद्दीकी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं."

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की घटना की जांच होनी चाहिए. उन्‍होंने कहा कि मैं अभी अस्पताल से आया हूं. मैंने उनके परिवार से मुलाकात की. आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने एक्‍स पर कहा, "राज्य की ध्वस्त कानून व्यवस्था चिंता का विषय है. मुंबई में पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी दुखद है...इसकी न केवल जांच होनी चाहिए बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार कर सरकार के पद से हटना भी चाहिए. बाबा सिद्दीकी को भावभीनी श्रद्धांजलि. उनके परिवार के प्रति संवेदना."

मुंबई कांग्रेस ने एक्‍स पर कहा, "बाबा सिद्दीकी जी के निधन से मुंबई कांग्रेस को गहरा दुख हुआ है. लोगों के प्रति उनकी अथक सेवा और समुदाय के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा. इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."

