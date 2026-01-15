सजायफ़्ता राम रहीम: पैरोल पर बाहर आया बाबा सुना रहा सत्संग, बाहर प्राइवेट सिक्योरिटी और भगवान मान रहे लोग

हरियाणा के सिरसा में अगर आपको कई किलोमीटर तक हल्के पीले रंग की दीवार दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि वो डेरा सच्चा सौदा का आश्रम है. अभी फिलहाल यहां पर रेप और हत्या में सजा काट रहा राम रहीम रह रहा है. इस छोटे से ज़िले में क़रीब 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सच्चा सौदा डेरा के पास है. यहाँ पर इस समय दो डेरा बना हुआ है. पुराना डेरा बहुत साल पहले डेरे के पहले गुरु शाह मस्ताना ने बनवाया था. बाद में साल 1995 में करीब 500 से ज़्यादा एकड़ में नया डेरा बना. इसी डेरे में राम रहीम रहता है. अंदर डेरे में मोबाइल लेकर जाना मना है बाहर बाबा की सिक्योरिटी के लोग चेकिंग करते है.

आपको बता दें कि राम रहीम को 5 जनवरी को 40 दिनों की पैरोल मिली है. बुधवार यानी 14 तारीख को राम रहीम नए आश्रम से पुराने आश्रम आ गया था. तब से वह अभी यही रह रहा है और यही से आज सत्संग में भी शामिल हुआ. दिन में करीब 2:30 के आसपास आश्रम में अंदर चल रहे सत्संग में नारे लगने लगते है. तभी बाहर खड़े सिक्योरिटी के लोग और तमाम समर्थक हाथ जोड़ लेते है. पूछने पर एक सेवादार बताता है की अंदर “पापा जी” स्टेज पर आ गए है. पापा जी यानी डेरे के लोग राम रहीम को पापा बोलते है. इसके बाद बाहर लोग अंदर जाने के लिए तेज़ी करने लग जाते है.

सिरसा में राजस्थान के हनुमानगढ़ को जोड़ने वाले मेन रास्ते पर बाबा का यह आश्रम है. भीड़ होने के बावजूद वहाँ पर ट्रैफ़िक से लेकर आश्रम के आसपास बाबा रहीम के सिक्योरिटी के लोग ही मौजूद थे. आश्रम के अंदर आसपास और बाहर से हज़ारो लोग आए लेकिन पुलिस की कोई मौजूदगी हमे वहाँ नहीं दिखी.

रिपोर्टर ने जब आश्रम में जाने की कोशिश की

डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में जब सत्संग शुरू हुआ उसके बाद हमने भी अंदर जाने की कोशिश की. आश्रम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग रास्ते है. हम गेट पर अंदर जाने के लिए गए तो वहा पर मौजूद सेवादार ने कहा, आज पुराने आश्रम में नहीं नए वाले आश्रम में चले जाओ. यह पूछने पर यहाँ क्यों नहीं तो जवाब आता है की अंदर काफ़ी भीड़ हो गई है इसलिए नए वाले पर चले जाओ.

गेट के पास एक सेवादार से पूछने पर उसने बताया की, कल ही प्रशासन ने रोड पर ज़्यादा भीड़ होने के कारण आश्रम को कम करने को कहा था. सेवादार के मुताबिक़, बुधवार को सड़क पर काफ़ी ट्रैफ़िक हो गया था जिसके बाद अंदर राम रहीम ने भी कम लोगो के आने को कहा था. क्यों की आज राम रहीम पुराने वाले आश्रम में था तो इसलिए लोग वही जाना चाहते थे.

काफ़ी देर वहां खड़े रहने पर हम वहाँ से चले गए. कई स्थानीय लोगों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था. हालाकि की 11 से 2 बजे तक चलने वाले सत्संग के बाद फिर लोगो को अंदर जाने दिया गया.

अंदर से कैसा है आश्रम?

डेरा सच्चा सौदा आश्रम में अंदर काफ़ी सिक्योरिटी रहती है साथ ही वहाँ पर मोबाइल अंदर ले जाने पर पाबंदी है. अंदर से कैसा दिखता है आश्रम यह जानने की उत्सुकता लिए काफ़ी बातचीत करने के बाद हमे बिना कैमरा के अंदर जाने को लेकर तैयार हुए. ठंड ज़्यादा होने के कारण आज सुबह घना कोहरा था. मोबाइल फ़ोन को जमा कराने के बाद गेट से अंदर जाते है जहाँ पर 4 सिक्योरिटी के लोग चेकिंग करते है. उसके बाद हम अंदर जाते है. अंदर बहुत से कमरे बने है लोगो के रहने के लिए साथ ही कई ऑफिस भी है. हर थोड़ी दूरी पर एक सिक्योरिटी का रूम भी बना हुआ है. थोड़ी देर और आगे जाने पर करीब 10 एकड़ में फैला हुआ सत्संग स्थल मिला.

यह वही जगह है जहाँ से बाबा ऑनलाइन के ज़रिए देश और विदेश के अपने आश्रम में आने वाले अनुवायी को सत्संग सुनाते है. अंदर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जगह बनाया गया है और बीच में बाबा बैठते है. सत्संग स्थल पर जाने से पहले एक बार फिर से आपकी चेकिंग होगी इस बार वहा पर करीब 8 लोग मौजूद थे.सत्संग स्थल के पास में ही बाबा के रहने के लिए बना है जहाँ पर डबल लेयर की सिक्योरिटी लगाई हुई है. वहाँ पर बहुत की हम लोग जाते हुए दिखे. इसके पास में ही आश्रम को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस भी है. बगल में डेरा का ख़ुद का अखबार का ऑफिस और उसके पीछे खेती होती है.

अनुयायी मानते है निर्दोष

बाबा के सत्संग को सुनने के लिए आज भी हज़ारो अनुयायी पहुंचते हैं. हर उम्र वर्ग के लोग इसमें शामिल थे, महिलाए, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, युवा सभी लोग शामिल थे. हमने सभी से बात की, उनको उम्मीद है की राम रहीम जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगा. राम रहीम के समर्थकों का कहना है की उन्हें बहुत खुशी है बाबा जेल से बाहर आया है और उन्हें उम्मीद है की, जल्द ही राम रहीम के ख़िलाफ़ केस ख़त्म हो जाएगा.

समर्थक राम रहीम के ख़िलाफ़ केस को झूठा और बेबुनियाद बता रहे है. उनका कहना है की राजनीति के चक्कर में बाबा के ख़िलाफ़ केस हुआ है. राम रहीम के पैरोल को लेकर उनका कहना था कि, बाबा कब आयेंगे और कब जाएँगे ये उनकी मर्जी. 25 फ़रवरी को आश्रम में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. सेवादारों का कहना है कि अभी सत्संग में में नेता, विधायक नहीं आ रहे साथ ही, बाबा ने बाहर से लोगो के आश्रम नहीं आने को कहा है.

