'Baby, I love you', बाबा चैतन्यानंद के डर्टी मैसेज आए सामने, छेड़छाड़ में आश्रम का लेडी गैंग भी था शामिल

Swami Chaitanyananda Dirty Messages: छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में फरार चल रहे दिल्ली के बाबा चैतन्यानंद से जुड़े कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं. अब चैतन्यानंद के डर्टी मैसैज सामने आए है. जिसमें वो छात्राओं को I Love You के साथ-साथ कई मैसेज भी किया करता था. बाबा चैतन्यनंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज FIR के मुताबिक छात्रा ने आरोप लगाया कि Srisiim Bharati Institute के चांसलर Swami Chaitanyananda Saraswati ने उसे जबरन एक फॉर्म साइन करवाया.

एक्स-रे रिपोर्ट के बहाने छात्रा से शुरू की बातचीत

FIR के अनुसार अक्टूबर 2024 में एडमिशन के बाद दिवाली से पहले स्वामीजी से पहली मुलाकात हुई, जहां उन्होंने अजीब तरह से देखकर डिमोटिवेट किया. दिसंबर 2024 में हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरने के बाद छात्रा को हैरलाइन फ्रैक्चर हुआ. एक्स-रे रिपोर्ट भेजने के बहाने स्वामीजी ने छात्रा को निजी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा.

I love you, I adore you... जैसे मैसेज

आरोप है कि इसके बाद स्वामीजी ने छात्रा को अनुचित और आपत्तिजनक मैसेज भेजना शुरू किया, जिनमें “Baby”, “I love you” I adore you, you are looking beautiful today, Complementing my curly hair and etc.जैसे मेसेज शामिल थे. मैसेज का जवाब न देने पर छात्रा पर नोटिस और मार्क्सशीट में नंबर काटने की धमकी दी गई.

बाबा ने मार्च 2025 में नई BMW कार की पूजा के बहाने छात्राओं को बुलाया था. देर रात स्वामीजी ने छात्रा को निजी तौर पर मिलने के लिए मैसेज किया.

छेड़छाड़ में बाबा की लेडी गैंग भी था शामिल

FIR में यह बात भी सामने आई कि बाबा के कथित आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ में वहां की लेडी गैंग (महिलाकर्मी) की शामिल थी. आरोप है कि इंस्टीट्यूट की स्टाफ श्वेता, भावना और काजल नाम की महिलाकर्मियों ने छात्रा से जबरन चैट डिलीट करवाई और छात्राओं से माफी का मेल भी लिखवाया.

होली पर लड़कियों को लाइन में खड़े कर रंग लगाने को कहा

होली पर सभी लड़कियों को लाइन में खड़ा करके स्वामीजी को पहले रंग लगाने का आदेश दिया गया. होली के बाद स्वामीजी ने छात्रा को ऑफिस बुलाकर फोर्सफुल वीडियो रिकॉर्डिंग की और आपत्तिजनक बातें कीं.

जिस छात्रा ने विरोध किया, उसके नंबर काटे

FIR के मुताबिक बाबा पर छात्राओं ने आरोप लगाया है कि जून 2025 में ऋषिकेश विज़िट के दौरान भी छात्राओं को Odd Hours पर बुलाया गया और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की. इतना ही नहीं बाबा का जिस छात्रा ने विरोध किया उस छात्रा को एग्ज़ाम में बैठने से रोका गया और नंबर काटे गए.

विरोध पर छात्रा के भाई को SP द्वारा उठवाने की धमकी

बाबा पर आरोप है कि छात्रा के माता-पिता को कॉल करने से रोकने के लिए छात्रों के मोबाइल फोन में उनके माता-पिता का नंबर ब्लॉक कर दिया गया. पुलिस को दिए गए शिकायत के मुताबिक बाबा पर छात्राओं ने आरोप लगाया है कि बाबा ने एक छात्रा को धमकी दी कि उसके भाई को SP हल्द्वानी के माध्यम से उठवा देंगे.

छात्राओं का आरोप है कि इंस्टीट्यूट की स्टॉफ श्वेता, भावना और काजल ने हर तरीके से बाबा का साथ दिया. छात्रा के अनुसार, उसके पास इन घटनाओं के सबूत मौजूद हैं और उसने अन्य छात्राओं के नाम भी दिए हैं जिन्होंने समान उत्पीड़न झेला है.



पहली बार बाबा के खिलाफ आए स्थानीय लोग

बाबा को लेकर स्थानीय लोगों ने भी कई खुलासे किए. वसंत कुंज RWA के पूर्व अध्यक्ष आर एस खटाना और इसी संस्थान में 2010 में MBA एडमिशन लेने आए भूपेंद्र खटाना ने बताया कि इस आश्रम के अंदर एक तहखाना है. तहखाने में बाबा बैठता था. यहां पढ़ने वाली लड़कियां डरी हुई रहती थी.

बाबा की पूर्व सेक्रेटरी ने विरोध किया तो झूठे केस में फंसाया

बाबा के आश्रम में कई कमरे हैं. बाबा समय-समय पर कमरों को रिनोवेट करवाता रहता था. बाबा ने अपनी पूर्व सेक्रेटरी को अपने जाल में फंसा लिया और जब उसके पति ने उसका विरोध किया तो उसके पति चोरी के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की.

स्थानीय लोग बोले- देखते ही देखते बदला बाबा का स्टेट्स

बाबा पहले सफेद फॉर्च्यूनर कार में चलता था और कार में नंबर प्लेट में हमेशा फॉर अप्लाई लिखा होता था. बाबा के बारे में हमेशा ये बाते सुनने में आती थीं कि बाबा लड़कियों के साथ गलत काम कर रहा है. अब देखते ही देखते बाबा पूरा बदल गया, महंगी गाड़ियां, VIP स्टेट्स से लैस बाबा की काले करतूतों की कहानियां अब सामने आ रही है.

