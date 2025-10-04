सर तन से जुदा बर्दाश्त नहीं... 'आई लव मोहम्मद' विवाद पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री

बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 'आई लव मोहम्मद' विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'आई लव मोहम्मद' में कोई बुराई नहीं है, और 'आई लव महादेव' में भी कोई बुराई नहीं है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि 'सर तन से जुदा' करने की धमकी या मानसिकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Dhirendra Shastri : पीओके पर अपील

इसके साथ ही, उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के निवासियों से भारत में 'घर वापसी' करने की भावुक अपील की है. शास्त्री ने कहा कि यही समय है, सही समय है और पीओके हम लेकर रहेंगे. उन्होंने हनुमान जी से पाकिस्तान में शांति बनाए रखने की प्रार्थना भी की. साथ ही, उन्होंने पाकिस्तान को संदेश दिया कि अगर देश उनसे संभल नहीं रहा है, तो उन्हें भारत में वापस आ जाना चाहिए.

वीवीआईपी कल्चर पर टिप्पणी

बाबा बागेश्वर ने वीवीआईपी कल्चर पर भी टिप्पणी की, उन्होंने बताया कि उनके गुरु जी ने उन्हें स्वप्न में आकर फटकार लगाई थी और कहा था कि गरीबों से मिलो, जिसका कोई नहीं है, उससे मिलो." इस अनुभव के बाद, उन्होंने वीवीआईपी लोगों से कम से कम एक दिन का समय निकालकर आने और यहां आकर गरीबों के दुखों को देखने की अपील की.