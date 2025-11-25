विज्ञापन
कितनी लंबी है अयोध्या के राम मंदिर की धर्म ध्वजा, तस्वीरों में देखिए

राम मंदिर की धर्म ध्वजा की तस्वीर पहली बार सामने आई है. धर्म ध्वजा 10 फीट ऊंची और 20 फीट लंबी भगवा पताका पर सूर्य, ‘ॐ’ और कोविदार वृक्ष अंकित है.

  • अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए केसरिया रंग की धर्म ध्वजा की पहली तस्वीर सामने आई है
  • धर्म ध्वजा समकोण त्रिभुजाकार है जिसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है तथा इसका वजन 2-3 किलोग्राम के बीच है
  • ध्वजा पर दीप्तिमान सूर्य, ॐ का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति अंकित हैं जो भगवान राम का प्रतीक हैं
अयोध्या:

अयोध्या के राम मंदिर में मंगलवार को ध्वजारोहण कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विशेष तैयारी है. इस बीच राम मंदिर पर लगने वाली धर्म ध्वजा की पहली तस्वीर सामने आई है. तस्वीर में केसरिया रंग की तस्वीर को कई लोगों द्वारा संभाला जा रहा है. ध्वजा की खासियत की बात करें तो समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वजा की ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट है. ध्वज पर उकेरा गया दीप्तिमान सूर्य भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक माना जाता है. इस पर 'ॐ' का चिन्ह और कोविदार वृक्ष की आकृति भी अंकित है.

क्यों खास है राम मंदिर की धर्म ध्वजा

यह पवित्र ध्वजा गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देती है और रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक मानी जाती है. यह धर्म ध्वजा पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में निर्मित मंदिर के 'शिखर' पर फहराई जाएगी, जबकि इसके चारों ओर बना लगभग 800 मीटर लंबा परकोटा दक्षिण भारतीय वास्तुकला में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की वास्तुशिल्प विविधता को दर्शाता है. यह पवित्र झंडा प्रतिष्ठा, एकता और कल्चरल कंटिन्यूटी को दिखाता है और इसे रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है.

पैराशूट स्पेशलिस्ट कंपनी ने किया डिजाइन

मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर की बाहरी दीवारों पर वाल्मीकि रामायण पर आधारित भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 87 बारीकी से पत्थर पर उकेरे गए प्रसंग हैं. घेरे की दीवारों पर भारतीय संस्कृति से जुड़े 79 कांस्य-ढाल वाले प्रसंग रखे गए हैं. अहमदाबाद के एक पैराशूट स्पेशलिस्ट ने इसे डिजाइन किया है. इस झंडे का वजन दो से तीन किलोग्राम के बीच है और इसे मंदिर की 161 फीट ऊंची चोटी और 42 फीट ऊंचे झंडे के खंभे के ऊपर के हालात को झेलने के लिए बनाया गया है. झंडे पर चमकता हुआ सूरज भगवान राम की काबिलियत और बहादुरी का प्रतीक माना जाता है. झंडे में 'ओम' का निशान और कोविदारा पेड़ की आउटलाइन भी है.

