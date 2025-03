औरंगजेब विवाद: अदालत से जमानत मिलने के बाद मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए अबू आजमी

महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी बुधवार को मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे. अदालत के आदेश पर आजमी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. मीडिया से बात करते हुए आजमी ने कहा कि मैं छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का सम्मान करता हूं. इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल मैंने ले लिया है. मुझे तीन दिन पुलिस स्टेशन जाकर साइन करना है. इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता था, पर अब मैं डरता तो जरूर हूं, जब बिना कुछ किए ही केस हो जा रहा है.

#WATCH | Mumbai: After appearing before the Police over his controversial statement about Aurangzeb, Samajwadi Party MLA Abu Azmi says, " ...I am not There is no need to record statement, there is no case...FIR had been registered against me...I took anticipatory bail. I got the… pic.twitter.com/3MZPbUNf1H