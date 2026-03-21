असम में भाजपा नहीं, 'लेबल' बदलकर कांग्रेस चला रहे हैं हिमंत बिस्वा सरमा : गौरव गोगोई 

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा कि हमारे सामने जो है, वह हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कांग्रेस है, जिस पर बस BJP का टैग लगा है. तरुण गोगोई के कार्यकाल के दौरान जिन नेताओं ने गलत काम किए थे, वे अब BJP में हैं. यह चुनाव तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली कांग्रेस और हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कांग्रेस के बीच की लड़ाई होगी.

APCC अध्यक्ष ने आगे कहा कि असम में अब कोई BJP नहीं है. जो मौजूद है, वह हिमंत बिस्वा सरमा के अधीन एक कांग्रेस है, जिस पर BJP का लेबल लगा है. उनके नेतृत्व में, कांग्रेस के कुछ पूर्व नेता वाजपेयी भवन में इकट्ठा हो गए हैं और अपने तथा अपने परिवारों के हितों के लिए चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. दूसरी ओर, हम तरुण गोगोई के आदर्शों से प्रेरित कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि असम की जनता यह तय करेगी कि वे हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कांग्रेस चाहते हैं या तरुण गोगोई के आदर्शों पर आधारित कांग्रेस. असम में कांग्रेस सरकार के दौरान, कुछ ऐसे नेता और मंत्री थे जिनके कामों ने तरुण गोगोई सरकार की छवि खराब की थी. वे अब वाजपेयी भवन में इकट्ठा होकर मंत्री और विधायक के पद मांग रहे हैं. हम एक ऐसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो तरुण गोगोई के आदर्शों के साथ आगे बढ़ती है, जहां लोगों को ताजगी और नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं.

गोगोई ने दोहराया कि यह चुनाव BJP पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली “पुरानी कांग्रेस” और तरुण गोगोई से प्रेरित “नई कांग्रेस” के बीच का मुकाबला है. उन्होंने आगे कहा, “इस बार हम नए चेहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. ऊपरी असम में विपक्षी दलों के बीच काफी एकता है, जिससे मुझे उम्मीद है कि असम में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी.

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