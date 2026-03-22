असम: चुनाव से पहले संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस कमांडो शिविर पर किया हमला

असम विधानसभा चुनाव से पहले रविवार को तिनसुकिया जिले के लेखापानी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जगुन स्थित असम पुलिस कमांडो शिविर पर संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला कर दिया. सूत्रों के अनुसार, हमले में चार असम पुलिस कमांडो घायल हो गए हैं. यह इलाका असम-अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के निकट है. स्थानीय लोगों ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी और विस्फोट की सूचना दी है, जो ग्रेनेड या रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) हो सकते हैं.

कितने सुरक्षा अधिकारी हुए घायल?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, असम में हमले में चार लोग घायल हो गए हैं और उन्हें डिब्रूगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, पुलिस या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हताहतों या नुकसान के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है.

ये भी पढ़ें :- पश्चिम बंगाल-असम में TSR के जवानों को चुनाव कराने की जिम्मेदारी, कई चुनावों में दे हैं अपनी ड्यूटी

घात लगाकर आधी रात को हुआ हमला

सूत्रों ने बताया कि यह हमला आज सुबह लगभग 2:00 बजे हुआ. अज्ञात बदमाशों ने शिविर पर घात लगाकर हमला किया और पांच ग्रेनेड फेंकने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की. आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इस हमले में प्रतिबंधित संगठन उल्फा (इंडिपेंडेंट) की संलिप्तता का संदेह है. सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है और हमलावरों को पकड़ने के लिए आसपास के वन क्षेत्रों में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है.

ये भी पढ़ें :- असम में तीन गोगोई मिलकर हिमंता बिस्वा सरमा को दे पाएंगे टक्कर