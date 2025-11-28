विज्ञापन
विशेष लिंक

एशिया का 'पावर' बना भारत, लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर जान आप भी चौंक जाएंगे

भारत ने पहली बार "मेजर पावर" की रेखा पार की है. अमेरिका (80.4) और चीन (73.7) के बाद, भारत आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधनों और राजनयिक प्रभाव में अब सबसे आगे है. पिछले साल तक भारत एक उभरती हुई ताकत था.

Read Time: 2 mins
Share
एशिया का 'पावर' बना भारत, लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर जान आप भी चौंक जाएंगे
  • लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पॉवर इंडेक्स 2025 में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है
  • भारत अब आधिकारिक तौर पर एशिया की प्रमुख शक्ति बन गया है और मेजर पावर की श्रेणी में शामिल हुआ है
  • अमेरिका और चीन के बाद भारत आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधन और राजनयिक प्रभाव में सबसे आगे है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारत हर बीतते दिन के साथ दुनिया भर में अपनी धमक को और बढ़ा रहा है. भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा तो IMF जैसी संस्था भी मान चुकी हैं. भारत आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. एशिया में भी भारत और शक्तिशाली बनकर सामने आया है. लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पॉवर इंडेक्स 2025 ने अपनी वार्षिक सूची में भारत को 40.0 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रखा है. इस इंडेक्स के अनुसार, उस देश को प्रमुख शक्ति या मेजर पावर कहा जाता है जिसके 40 या उससे अधिक अंक हों. इस लिस्ट के आने के बाद भारत अब आधिकारिक तौर पर एशिया की एक प्रमुख शक्ति बन गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

पहली बार हासिल की ये उपलब्धि

खास बात ये है कि भारत ने पहली बार "मेजर पावर" की रेखा पार की है. अमेरिका (80.4) और चीन (73.7) के बाद, भारत आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधनों और राजनयिक प्रभाव में अब सबसे आगे है. पिछले साल तक भारत एक उभरती हुई ताकत था.इस इंडेक्स में अमेरिका के अब तक के सबसे कम स्कोर और चीन की सैन्य शक्ति के बावजूद, भारत का संतुलित और स्थिर विकास एशिया में शक्ति के समीकरणों को फिर से आकार दे रहा है. ख़ास बात यह कि यह दर्जा भारत को उस साल मिला है जब भारत ने मई में पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई.

लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 से भी बाहर

आपको बता दें कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 27 देशों की सैन्य, आर्थिक, कूटनितिक और सांस्कृतिक प्रभावशीलता का विस्तृत आकलन किया गया है. आपको बता दें कि इस इंडेक्स में पाकिस्तान को 16वां स्थान मिला है. पाकिस्तान सांस्कृतिक रूप से काफी कमजोर है, जिसमें वह 22 वें स्थान पर है. आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान की ये हालत उसके चरित्र को भी दर्शाती है. दुनिया को पहले ही पाकिस्तान के असली किरदार के बारे में पता चल चुका है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Asia Power Index 2025, Lowy Institute Asia Power Index 2025, India Become Major Player In Asia
Get App for Better Experience
Install Now