ये बेवकूफ जोकर... ओवैसी ने कैमरे पर पाक PM, आर्मी चीफ को झाड़ा- जानें क्यों कहा नकल के लिए भी अकल चाहिए

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी आजकल पूरे फॉर्म में हैं. असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर को "बेवकूफ जोकर" कहा और 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर पाकिस्तान के झूठे प्रचार को बेनकाब किया. दरअसल, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बनयान अल-मर्सस का स्मृति चिन्ह भेंट किया था और भारत पर अपनी जीत का दावा किया था. हालांकि बाद में पता चला कि यह तस्वीर 2019 के चीन सैन्य अभ्यास की थी. इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि चीजों को सही तरीके से कॉपी करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है.

इसके बाद ही ओवैसी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को 'बेवकूफ जोकर' बताया. ओवैसी ने जिस स्मृति चिन्ह का जिक्र किया, वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में भेंट किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी शामिल हुए थे.

#WATCH | During an interaction with the Indian diaspora in Kuwait, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, " Yesterday, the Pakistani Army chief gifted a photo to the Pakistani PM Shehbaz Sharif...these stupid jokers want to compete with India, they had given a photograph of a 2019… pic.twitter.com/xJoaBo6zhO