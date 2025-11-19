इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग हराम है...आतंकी उमर के कुतर्क वाले वीडियो का ओवैसी ने दिया जवाब

दिल्ली धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें उमर सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर कुतर्क कर रहा है. ये वीडियो पुराना है जिसे अब जारी किया गया है. अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर पोस्ट कर इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वीडियो में उमर नबी द्वारा आत्मघाती हमले को “शहादत” बताने की कोशिश को गलत बताया है.

ओवैसी ने लिखा, “इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक बड़ा पाप है. ऐसे कृत्य न सिर्फ़ धर्म के खिलाफ़ हैं, बल्कि देश के कानून का भी उल्लंघन करते हैं. यह आतंकवाद है और कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच समाज और देश दोनों के लिए ख़तरनाक है.

There is an undated video of Delhi blasts accused Umar Nabi justifying suicide bombing as “martyrdom,” and that it's “misunderstood.” Suicide is haram in Islam and the killing of innocents is a grave sin. Such acts are also against the law of the land. They are not… — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) November 19, 2025

ओवैसी ने दिल्ली विस्फोट के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाल ही में ऑपरेशन ‘सिंदूर' और ‘महादेव' के दौरान शाह ने संसद में दावा किया था कि पिछले छह महीनों में कोई स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर यह समूह कहां से आया? ओवैसी ने पूछा, “इस समूह का पता लगाने में नाकामी के लिए कौन ज़िम्मेदार है?”

गौरतलब है कि दिल्ली धमाकों की जांच में उमर नबी का नाम सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कई पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. उमर नबी का सामने आया वीडियो बिना तारीख़ का है, लेकिन इसमें वह आत्मघाती हमले को धार्मिक दृष्टि से सही ठहराने की कोशिश करता दिख रहा है. इस वीडियो ने सुरक्षा तंत्र की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

