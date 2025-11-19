विज्ञापन
इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग हराम है...आतंकी उमर के कुतर्क वाले वीडियो का ओवैसी ने दिया जवाब

ओवैसी ने लिखा, “इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक बड़ा पाप है. ऐसे कृत्य न सिर्फ़ धर्म के खिलाफ़ हैं, बल्कि देश के कानून का भी उल्लंघन करते हैं. यह आतंकवाद है और कुछ नहीं."

इस्लाम में सुसाइड बॉम्बिंग हराम है...आतंकी उमर के कुतर्क वाले वीडियो का ओवैसी ने दिया जवाब
  • दिल्ली धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर आया है
  • एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आत्महत्या को इस्लाम में हराम बताया है
  • ओवैसी ने निर्दोष लोगों की हत्या को आतंकवाद करार दिया और कहा कि यह कृत्य धर्म और देश के कानून के खिलाफ है
नई दिल्ली:

दिल्ली धमाकों के आरोपी उमर नबी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें उमर सुसाइड बॉम्बिंग को लेकर कुतर्क कर रहा है. ये वीडियो पुराना है जिसे अब जारी किया गया है. अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स' पर पोस्ट कर इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने वीडियो में उमर नबी द्वारा आत्मघाती हमले को “शहादत” बताने की कोशिश को गलत बताया है. 

ओवैसी ने लिखा, “इस्लाम में आत्महत्या हराम है और निर्दोष लोगों की हत्या एक बड़ा पाप है. ऐसे कृत्य न सिर्फ़ धर्म के खिलाफ़ हैं, बल्कि देश के कानून का भी उल्लंघन करते हैं. यह आतंकवाद है और कुछ नहीं. उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच समाज और देश दोनों के लिए ख़तरनाक है.

ओवैसी ने दिल्ली विस्फोट के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी घेरा. उन्होंने सवाल उठाया कि जब हाल ही में ऑपरेशन ‘सिंदूर' और ‘महादेव' के दौरान शाह ने संसद में दावा किया था कि पिछले छह महीनों में कोई स्थानीय कश्मीरी आतंकी संगठन में शामिल नहीं हुआ है, तो फिर यह समूह कहां से आया? ओवैसी ने पूछा, “इस समूह का पता लगाने में नाकामी के लिए कौन ज़िम्मेदार है?”

गौरतलब है कि दिल्ली धमाकों की जांच में उमर नबी का नाम सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कई पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं. उमर नबी का सामने आया वीडियो बिना तारीख़ का है, लेकिन इसमें वह आत्मघाती हमले को धार्मिक दृष्टि से सही ठहराने की कोशिश करता दिख रहा है. इस वीडियो ने सुरक्षा तंत्र की सतर्कता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
 

Asaduddin Owaisi, AIMIM, Delhi Blasts
