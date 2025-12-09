विज्ञापन
क्या मैं कोई आतंकवादी हूं... राजकोट जेल में बंद किसानों से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलने पर बोले केजरीवाल

दो महीने पहले गुजरात में करदा प्रथा के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों को गिरफ्तार किया गया था. इसमें से कई किसान अभी भी जेल में हैं. गुजरात के दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई.

क्या मैं कोई आतंकवादी हूं... राजकोट जेल में बंद किसानों से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलने पर बोले केजरीवाल
राजकोट में प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल.
  • अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर राजकोट जेल में बंद किसानों से मिलने की अनुमति नहीं मिलने पर नाराज हैं.
  • उन्होंने कहा कि गुजरात में किसानों की स्थिति खराब है, उन्हें बीज खाद की आपूर्ति नहीं मिलती.
  • केजरीवाल ने कहा कि दो साल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों पर दर्ज सभी केस वापस लिए जाएंगे.
राजकोट:

गुजरात के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल राजकोट जेल में बंद किसानों से मिलना चाहते थे. लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली. इस पर केजरीवाल ने कहा कि मैंने आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने मिलने की इजाजत नहीं दी. गुजरात में एक तरफ किसान सरकार से दुखी हैं तो दूसरी तरफ कर्ज लेकर पढ़ने वाले बच्चे पेपर लीक होने से बेरोजगार हैं. राज्य सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है. लेकिन अब गुजरात के लोग इकट्ठा हो रहे हैं. आप नेता ने वादा किया कि दो साल बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों पर दर्ज सारे केस वापस लिए जाएंगे.

मंगलवार को राजकोट में पार्टी कार्यालय पर प्रेसवार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सुबह 11 बजे राजकोट जेल में बंद किसान नेताओं से मिलने जाना था, लेकिन मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया. क्या मैं कोई आतंकवादी हूं या अपराधी हूं? 

गुजरात में किसानों का बहुत बुरा हालः केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो माह पहले गुजरात के हड़दड़ में शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे किसानों के साथ घटना हुई. गुजरात एक खेती प्रधान राज्य है. गुजरात की 50 फीसद आबादी खेती से अपना जीवन यापन करती है. गुजरात में करीब 54 लाख किसान परिवार किसानी पर निर्भर हैं. लेकिन आज गुजरात में किसानों का बहुत बुरा हाल है, किसान बहुत दुखी हैं. किसानों को बीज नहीं मिलता, खाद के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही हैं. किसानों को फसल के पूरे दाम नहीं मिलते हैं. कुछ लोग किसानों के साथ अन्याय करते हैं. फसल के दाम 1500 तक तय होती है, लेकिन किसानों को 1200 रुपए ही देते हैं. 

करदा प्रथा का विरोध कर रहे 88 किसान हुए थे गिरफ्तार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो माह पहले जब हड़दड़ में करदा प्रथा के खिलाफ किसान एकत्र हुए तो सरकार ने किसानों पर लाठियां बरसाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े. पुलिस ने निर्दोष किसानों के घर में घुस कर परिवार के निहत्थे लोगों और शांतिपूर्वक अपनी मांग कर रहे 88 किसानों को गिरफ्तार किया. किसानों पर फर्जी मुकदमें दर्ज किए गए और दो महीने से ये किसान जेल में हैं. 

केजरीवाल ने आगे कहा कि इसमें से अब तक 42 किसानों की जमानत हो गई है और बाकी अभी जेल में हैं. जिस दिन जमानत पर कोर्ट में सुनवाई होती है, उस दिन पुलिस कोर्ट ही नहीं पहुंचती है. इससे साफ है कि भाजपा और उसकी पुलिस जान बूझकर जेल में बंद किसानों का मनोबल तोड़ना चाहती है.

हमारी सरकार बनी तो किसानों पर दर्ज सभी केस वापस: केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा से गुजरात की जनता को कोई उम्मीद नहीं है. आज सिर्फ आम आदमी पार्टी लोगों की उम्मीद है. गुजरात के लोगों से अपील है कि उनको ही मिलकर अपना गुजरात बचाना है. हम लोग तो बहुत छोटे हैं. गुजरात को बचाने की जिम्मेदारी गुजरात के लोगों पर है. केजरीवाल ने दावा किया कि दो साल बाद चुनाव है और जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 24 घंटे के अंदर सारी झूठी एफआईआर वापस लेंगे और गुजरात के लोगों को तंग करने वाले मंत्रियों को जेल भेजा जाएगा.

