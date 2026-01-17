आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा को हटाने की मांग की

भाजपा के मंत्री कपिल मिश्रा ने फर्जी वीडियो बनाकर गुरुओं की बेअदबी की है, अब यह बात दिल्ली सरकार की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से भी साबित हो गई है. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कराई गई जांच में साफ हो गया है कि वीडियो में कहीं भी "गुरु" शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है. इससे पहले, पंजाब पुलिस की जांच में भी साफ हो चुका है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने "गुरु" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है. दोनों जांच से साबित हो गया है कि कपिल मिश्रा ने गुरुओं की बेअदबी की है. इसलिए भाजपा कपिल मिश्रा को बर्खास्त करे. फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ये बातें कही. उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पर झूठ ना बोलें है, भाजपा में हिम्मत है तो इसे कोर्ट में पेश करें.

शनिवार को "आप" मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई." भाजपा के लोग किस तरह से सोच सकते हैं और इनकी कल्पना कहां तक जाती है, आम आदमी पार्टी अब इनकी रग-रग से वाकिफ है. उन्होंने याद दिलाया कि तीन दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा. मैंने बताया था कि जैसे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की हत्या से पहले आधा सच बोला गया था, वैसे ही यहां आधे सच का सहारा लिया जाएगा. आज सुबह वह आधा सच पूरी प्रेस वार्ता में सुनाया गया. उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कहा कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा है.

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि पंजाब सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि वीडियो में कहीं 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। विधानसभा के पास तो अपनी कोई फॉरेंसिक लैब होती नहीं है, यह लैब या तो केंद्र सरकार के पास है या दिल्ली पुलिस (केंद्र) के पास है, इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने दबाव में अफसरों को धमकाकर जो रिपोर्ट मंगवाई, उस रिपोर्ट ने भी बात को घुमा दिया. यानी, उस रिपोर्ट ने भी यह नहीं कहा गया कि 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल हुआ है. फॉरेंसिक में यही तो जांचना था. बाकी बातें तो तीन दिन पहले हमने खुद ही बता दी थीं कि यह वीडियो दिल्ली विधानसभा का है, इसमें बोलने वाली आतिशी हैं और दूसरे व्यक्ति विजेंद्र गुप्ता हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ इस बात की होनी थी कि आतिशी द्वारा क्या शब्द बोले गए? हालांकि अगर कोई अपने कानों से भी सुन ले, तो पता चल जाएगा कि आतिशी ने 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया. कोई 100 बार सुन सुन ले, वह शब्द वहां है ही नहीं. फॉरेंसिक रिपोर्ट इस पर बिल्कुल चुप है. इसका मतलब है कि यह शब्द नहीं बोले गए. भाजपा सरकार आधे सच की रिपोर्ट लाकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस वीडियो को जगह-जगह चलाकर भाजपा को एक्सपोज करेंगे. जहां कोई लेना-देना नहीं होता, वहां सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है. पहले हिंदुओं और मुसलमानों का दंगा कराने की कोशिश होती थी, अब किसी तरीके से हिंदुओं और सिखों का दंगा हो जाए, यह कोशिश भाजपा खुल्लम-खुल्ला कर रही है और इसके लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता से यह साफ हो गया कि स्पीकर महोदय ने अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है. स्पीकर का काम बिल्कुल भी नहीं है कि वे राजनीतिक शब्दों का इस्तेमाल करें. वे राजनीतिक नूरा-कुश्ती के अंदर आए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन चूंकि वे राजनीतिक बात कर रहे हैं, इसलिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उन्हें जवाब देना पड़ रहा है। यह काम स्पीकर को शोभा नहीं देता; इसके लिए भाजपा के पास कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा थे, उनसे प्रेस वार्ता करानी चाहिए थी या सरकार की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, इसलिए सरकार को खुद सामने आना चाहिए था.