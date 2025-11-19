हिडमा के एनकाउंटर के एक दिन बाद आंध्र के रामपचोदवरम जंगल में मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर

इंटेलिजेंस एडीजी महेशचंद्र लड्ढा का कहना है, "आंध्र प्रदेश एजेंसी के रामपचोदवरम वन क्षेत्र में एक और गोलीबारी हुई है. सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में कम से कम छह माओवादी मारे गए हैं. बचे हुए माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण करना बेहतर है.

माओवादी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से एपी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने कड़ी निगरानी स्थापित की है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. हमने 17 नवंबर को एक ऑपरेशन शुरू किया है. 18 तारीख की सुबह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में गोलीबारी हुई.

केंद्रीय समिति के सदस्य हिडमा और पांच अन्य माओवादी मारे गए. दूसरी ओर, हमने एनटीआर, कृष्णा, एलुरु, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में 50 लोगों को गिरफ्तार किया. मंगलवार को मारेडुमिली में हुई मुठभेड़ के बाद कुछ माओवादी भाग गए. उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं..."