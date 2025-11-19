विज्ञापन
विशेष लिंक

हिडमा के एनकाउंटर के एक दिन बाद आंध्र के रामपचोदवरम जंगल में मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर

माओवादी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से एपी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने कड़ी निगरानी स्थापित की है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. हमने 17 नवंबर को एक ऑपरेशन शुरू किया है. 18 तारीख की सुबह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में गोलीबारी हुई.

Read Time: 1 min
Share
हिडमा के एनकाउंटर के एक दिन बाद आंध्र के रामपचोदवरम जंगल में मुठभेड़, 6 माओवादी ढेर
  • रामपचोदवरम वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में छह माओवादी मारे गए हैं
  • माओवादी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से AP में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए कड़ी निगरानी की गई है
  • 17 नवंबर से चलाए गए ऑपरेशन के दौरान 18 तारीख को अल्लूरी सीताराम राजू जिले में माओवादियों के साथ गोलीबारी हुई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
विजयवाड़ा:

इंटेलिजेंस एडीजी महेशचंद्र लड्ढा का कहना है, "आंध्र प्रदेश एजेंसी के रामपचोदवरम वन क्षेत्र में एक और गोलीबारी हुई है. सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलीबारी में कम से कम छह माओवादी मारे गए हैं. बचे हुए माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण करना बेहतर है.

माओवादी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से एपी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने कड़ी निगरानी स्थापित की है और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. हमने 17 नवंबर को एक ऑपरेशन शुरू किया है. 18 तारीख की सुबह अल्लूरी सीताराम राजू जिले में गोलीबारी हुई.

केंद्रीय समिति के सदस्य हिडमा और पांच अन्य माओवादी मारे गए. दूसरी ओर, हमने एनटीआर, कृष्णा, एलुरु, काकीनाडा और कोनासीमा जिलों में 50 लोगों को गिरफ्तार किया. मंगलवार को मारेडुमिली में हुई मुठभेड़ के बाद कुछ माओवादी भाग गए. उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं..."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Andhra Pradesh Encounter, Ramapachodavaram Forest Firing, Six Maoists Killed, Maoist Operation AP, Intel ADG Maheshchandra Laddha
Get App for Better Experience
Install Now