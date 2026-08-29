रात में 3 साल के बच्चे को अकेला छोड़ उफनती गोदावरी में कूदे माता-पिता, स्कूटर से चिपक कर रोता रहा मासूम

माता-पिता अपने बच्चे की खातिर हर परिस्थिति से जूझते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक कपल अपनी परेशानियों से इतना ज्यादा त्रस्त हो गया कि उसने गोदावरी नदी में कूदकर जान दे दी. उनको अपने तीन साल के बच्चे का भी ख्याल नहीं आया. पति-पत्नी अपने तीन साल के मासूम को अंधेरी रात में स्कूल पर अकेला छोड़कर नदी में कूद गए. ये घटना हैरान करने वाली है. जाने देने से पहले पति-पत्नी ने ये एक बार भी नहीं सोचा कि उनके बाद उनके जिगर के टुकड़े का क्या होगा. मासूम बच्चा आखिर कहां जाएगा.

बच्चे को स्कूटर पर छोड़ नदी में कूदे माता-पिता

ये दुखद घटना पश्चिमी गोदावरी जिले के चिंचिनाडा वशिष्ठ पुल की है. बच्चा स्कूटर पर रोता रहा और पत्थर दिल माता-पिता उसे अकेला वहां छोड़ नदी में कूद गए. गुरुवार देर रात हुई ये घटना दिल दहलादेने वाली है. 3 साल का बच्चा अब अनाथ हो चुका है. पति-पत्नी की पहचान 29 साल के डोडा साई और उनकी 28 साल की पत्नी शिरीषा के तौर पर हुई है. दोनों तनुकु मंडल के वेलपुरु गांव के रहने वाले थे. पुलिस ने बताया कि ये कपल गुरुवार रात करीब 10 बजे अपने छोटे बच्चे के साथ स्कूटर से पुल पर पहुंचा. उफानती नदी में कूदने से पहले उन्होंने बच्चे को स्कूटर पर ही छोड़ दिया.

अंधेरी रात में अकेला रो रहा था 3 साल का बच्चा

बच्चा अंधेरे और ठंड में पुल पर अकेला रो रहा था. राहगीरों ने रोते हुए बच्चे को देखा तो पुलिस को सूचना दी. बच्चे को "अम्मा... नाना" पुकारते हुए सुना गया, जिससे पास से गुजरते हुए लोगों को एहसास हुआ कि वह अपने माता-पिता के बिना वहां पर बैठा है. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को स्कूटर को अपने साथ ले गई. बाद में बच्चे को परिवार वालों को सौंप दिया गया. नदी में कूदे कपल की तलाश के लिए तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया. दोनों का अब तक कुछ भी पता नहीं चल सका है, तलाशी अभियान जारी है.

आर्थिक तंगी के चलते जान देने की आशंका

पुलिस जांच में पता चला है कि बच्चे का पिता ड्राइवर का काम करता था. आंध्र प्रदेश लौटने से पहले वह खाड़ी देशों में भी रहा था. जानकारी के मुताबिक, वह कर्ज और आर्थिक बोझ से परेशान था. उनके घर बेचने के पीछे भी आर्थिक तंगी की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस आधिकारिक तौर पर सिर्फ आर्थिक तंगी को इसकी एकमात्र वजह नहीं मान रही. मामले की जांच जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है. मौत के पीछे आर्थिक तंगी के साथ ही और पारिवारिक समस्याओं की संभावना जताई जा रही है.

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