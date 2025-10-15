विज्ञापन
गर्व और खुशी का दिन...कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में प्रस्तावित होने पर गृह मंत्री अमित शाह

अमित शाह ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि भारत के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन, हर नागरिक को बधाई, क्योंकि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

  • कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया
  • गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले पर देशवासियों को बधाई देते हुए इसे भारत के लिए गर्व का दिन बताया है
  • अमित शाह ने पीएम मोदी के प्रयासों को भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण बताया है
अहमदाबाद:

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए प्रस्तावित मेज़बान शहर के रूप में चुना गया है. इस ऐतिहासिक फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों को बधाई दी और इसे भारत के लिए "गर्व और खुशी का दिन" बताया.

अमित शाह ने क्या कुछ कहा

अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन, हर नागरिक को बधाई, क्योंकि कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह पीएम मोदी जी के अथक प्रयासों का प्रमाण है, जिन्होंने भारत को विश्व खेल मानचित्र पर स्थापित करने का संकल्प लिया है. विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना और देशभर में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देकर मोदी जी ने भारत को एक शानदार खेल डेस्टिनेशन बना दिया है.”

कॉमनवेल्थ की मेजबानी लगभग पक्की

कॉमनवेल्थ गेम्स के कार्यकारी बोर्ड ने कंफर्म किया है कि वह 2030 के लिए प्रस्तावित मेजबान शहर के रूप में भारत के अहमदाबाद की सिफारिश करेगा. अहमदाबाद को अब पूर्ण राष्ट्रमंडल खेल सदस्यता के लिए आगे रखा जाएगा. हालांकि आखिरी फैसला 26 नवंबर 2025 को ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल महासभा में होगा. अगर ग्लासगो में फैसला भारत के पक्ष में आता है, भारत फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा. भारत ने इससे पहले 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी.

