अमित शाह फोन कॉल मामला : जयराम रमेश क्या फंस गए? महेश जेठमलानी ने की कार्रवाई की मांग

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) पर क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा या उन्हें 7 दिनों की मोहलत मिलेगी? अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है लेकिन, वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने चुनाव आयोग से जयराम रमेश पर उचित कार्रवाई की मांग की है.एक्स पर पोस्ट कर महेश जेठमलानी ने कहा कि जयराम रमेश ने जानबूझकर हमारी चुनावी प्रणाली पर कीचड़ उछाला है. ऐसे में चुनाव आयोग को उनपर उचित कार्रवाई कर देनी चाहिए.

#JairamRamesh has failed to comply with the time limit within which the #ElectionCommission had directed him to furnish it with all material establishing his claim of intimidation of 150 DMs/Collectors. Jairam has asked for 7 days to do so. Clearly he did not have any evidence…

महेश जेठमलानी ने लिखा, "जयराम रमेश उस समय चुनाव आयोग की सीमा का पालन करने में विफल रहे हैं. चुनाव आयोग ने उनके 150 डीएम को धमकाने वाले दावे को सबूत के साथ पेश करने का निर्देश दिया था. ऐसा करने के लिए जयराम ने 7 दिन का समय मांगा है. साफ है कि जयराम रमेश ने जब यह अविश्वसनीय दावा किया तो उनके पास कोई सबूत नहीं था और वे समय की देरी कर रहे हैं. चुनाव आयोग को हमारी चुनावी प्रणाली पर कीचड़ उछालने के जानबूझकर किए गए प्रयास पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए.

क्या है मामला?

जयराम रमेश ने 1 जून को एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने 4 जूनको होने वाली मतगणना से पहले जिला अधिकारियों को कॉल किए और उन्हें धमकाया. इसके एक दिन बाद रविवार को चुनाव आयोग (EC) ने कहा कि किसी भी अधिकारी ने किसी भी तरह के "अनुचित दबाव" बनाए जाने की सूचना नहीं दी है. आयोग ने कांग्रेस नेता रमेश से 3 जून की शाम 6 बजे तक अपने आरोप के समर्थन में विवरण मांगा, ताकि कार्रवाई की जा सके.

The outgoing Home Minister has been calling up DMs/Collectors. So far he has spoken to 150 of them. This is blatant and brazen intimidation, showing how desperate the BJP is. Let it be very clear: the will of the people shall prevail, and on June 4th, Mr. Modi, Mr. Shah, and the…