CM सस्पेंस के बीच अमित शाह ने शतरंज खेलते पोस्ट की तस्वीर, कैप्शन ने बढ़ाया सियासी तापमान

केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही एमपी, छत्त्तीसगढ़ और राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली तस्वीर साझा की. इस तस्वीर में उनकी पोतियां उनके साथ शतरंज खेल रही हैं. फोटो मनमोहक थी, लेकिन उसके साथ का कैप्शन दिलचस्प था. शतरंज के शौकीन गृह मंत्री ने लिखा, "अच्छी चाल के लिए ठहरो मत, हमेशा बेहतर चाल की तलाश करो (Don't settle for a good move, always look for the better one)."