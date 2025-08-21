विज्ञापन
विशेष लिंक

BJP विधायक की शिकायत, जहर खाकर CM योगी के जनता दरबार में पहुंचा रिटायर फौजी, मचा हड़कंप

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में रिटायर फौजी सतबीर सिंह ने कहा है कि लोनी की स्थानीय जनता स्थानीय विधायक के कृत्यों से परेशान है. वहां नंदू टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है.

Read Time: 2 mins
Share
BJP विधायक की शिकायत, जहर खाकर CM योगी के जनता दरबार में पहुंचा रिटायर फौजी, मचा हड़कंप
योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जहर खाकर पहुंचा रिटायर फौजी.
  • लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में एक रिटायर्ड फौजी ने जहर खाकर आने की बात कही, जिससे हड़कंप मच गया.
  • सतबीर सिंह लोनी गाजियाबाद के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की कार्यप्रणाली के खिलाफ शिकायत लेकर आए थे.
  • सतबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र में बताया कि नंदू टैक्स के नाम पर विधायक द्वारा करोड़ों की वसूली हो रही है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में उस दौरान हड़कंप मच गया, जब एक शख्स ने यह कहा कि वह जहर खाकर यहां आया है. जहर खाने की बात करने वाले बुर्जुग का कहना था कि वो रिटायर फौजी है. आनन-फानन में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहर खाने की बात कहने वाला शख्स लोनी गाज़ियाबाद से आया था. वह लोनी के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर की शिकायत लेकर सीएम के जनता दरबार में पहुंचा था. उसने जनता दरबार में पहुंचते ही कहा कि मैं जहर खाकर आया हूँ. इतना सुनते ही वहां मौजूद अधिकारियों में खलबली मची और तुरन्त ही उसे सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.

विधायक गुर्जर की शिकायत लेकर सीएम से पास आया

65 साल के सतबीर फौज से रिटायर्ड है. खुद को कारगिल का योद्धा बताते है. सतवीर सिंह लोनी गाजियाबाद से आते हैं जहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी से नंदकिशोर गुर्जर है. वही गुर्जर जो फटे कुर्ते में लखनऊ आए थे. सतवीर सिंह सीएम के जनता दरबार में लोनी विधायक गुर्जर की शिकायत करने आए थे. उनका कहना है कि विधायक की कार्यप्रणाली से उनको पिछले दो सालों से समस्या उठानी पड़ रही है.

नंदू टैक्स के नाम पर हो रही वसूली

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में रिटायर फौजी सतबीर सिंह ने कहा है कि लोनी की स्थानीय जनता स्थानीय विधायक के कृत्यों से परेशान है. वहां नंदू टैक्स के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली हो रही है. फिर पैसों को बराबर बराबर भाजपा के कुछ अधिकारी और वकील लोग बांट लेते हैं.

अस्पताल में इलाजरत रिटायर फौजी.

अस्पताल में इलाजरत रिटायर फौजी.

फौजी का आरोप कलश यात्रा निकालकर गुर्जर गिराना चाहते थे सरकार

रिटायर फौजी सतबीर सिंह ने सीएम को लिखे अपने पत्र में बताया है कि अप्रैल महीने में नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी विधानसभा में एक कलश यात्रा निकाली थी. जिसका स्पष्ट उद्देश्य आपकी सरकार को गिराना था. मैंने विधायक की मंशा को पहचानते हुए अपने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया था. जिसके बाद से उनके द्वारा गुर्गों के द्वारा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP CM  Yogi Adityanath, Loni MLA Nand Kishore Gurjar, Yogi Aditya Nath, CM Yogi Janata Darbar, BJP MLA Nand Kishore Gurjar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com