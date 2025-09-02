अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच बीजेपी चलाएगी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान

अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ के बीच बीजेपी ने निर्णय लिया है कि वो देशभर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाएगी. पार्टी ने बीजेपी शासित सरकारों को कहा है कि अब सरकारी खरीद में स्‍वदेशी को प्राथमिकता दी जाए. बीजेपी का कहना है कि ये अभियान तीन महीनों तक चलाया जाएगा. इस अभियान के माध्यम से देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और स्वदेशी जीवन मूल्यों को अपनाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू होगा अभियान

बीजेपी का 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान' 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से प्रारंभ होगा और 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलाया जाएगा. बीजेपी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को लिखे पत्र में कहा है कि इस अभियान के पहले चरण में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया जाए.

मशाल यात्रा, नुक्कड़ नाटक, मेलों में गूंजेगा स्‍वदेशी का नारा

बीजेपी ने अपनी सभी राज्य इकाइयों को लिखे पत्र में कहा है कि पहले चरण में अक्टूबर में सभी जिलों में और दूसरे चरण में नवंबर से दिसंबर तक सभी मंडलों में इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाए. इन सम्मेलनों में स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए. साथ ही व्यापारी सम्मेलन, उद्योग सम्मेलन, प्रभात फेरी, मशाल यात्रा, नुक्कड़ नाटक, मेला और किसान मार्च आयोजित किए जाएं. साथ ही संत सम्मेलन, महिला सूक्ष्म उद्यमी सम्मेलन, एमएसएमई उद्योगपति तथा कॉलेज आउटरीच होगी.

निकाली जाएगी आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा

बीजेपी ने कहा है कि सभी जिलों में 15-20 दिनों की आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ यात्रा भी निकालने को कहा गया है. कॉलेजों में आत्मनिर्भर भारत संकल्प सेमिनार और स्कूलों में आत्मनिर्भरता विषय पर निबंध, कविता और चित्रकला प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए कहा गया है. बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि त्योहारों के समय स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए. दुर्गा पूजा और गरबा महोत्सव में पूजा पंडालों में आत्मनिर्भर भारत की थीम हो. आत्मनिर्भरता संदेश वाले बैनर और स्टैंडी लगाएं तथा पूजा पंडालों के समीप स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगें. दीपावली में लोगों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने और दुकानदारों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए प्रेरित किया जाए. 25 सितंबर से स्वदेशी के लोगो वितरित किए जाएं जो दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों पर लगा सकते हैं.

सोशल मीडिया पर भी आत्मनिर्भर कैंपेन

बीजेपी और एनडीए सरकारों से कहा गया है कि वे प्रशासन को खरीद तथा कार्यप्रणाली में स्वदेशी मंत्र अपनाने के लिए कहें. बीजेपी के पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने वाहनों और लेटरहेड, प्रोफाइल फोटो, निमंत्रण पत्रों आदि पर आत्मनिर्भर भारत का संदेश लिखें. सोशल मीडिया पर आत्मनिर्भर भारत हेतु संकल्प अभियान चलाया जाए. इसके लिए #Sankalp4AtmanirbharBharat हैशटैग चलाने के लिए कहा गया है.

बनेंगी कई टीमें, हर टीम में होगी एक महिला

आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय हेतु बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के संयोजन में टीम बनाई गई है. प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर भी टीम बनाई जाएंगी. हर टीम में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है. पार्टी नेताओं से कहा गया है कि इस अभियान का मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज व्यापक स्तर पर होना चाहिए.