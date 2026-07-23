NEET विवाद के बीच शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटाया, नरेश पाल गंगवार को मिली जिम्मेदारी

दिल्ली में चल रहे NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन किया है. सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को हटा दिया है. उन्हें शिक्षा मंत्रालय से ट्रांसफर करके पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया है. जोशी की जगह नरेश पाल गंगवार को यह जिम्मेदारी दी गई है.

सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को हटाया

भारत सरकार ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया है. उनकी जगह श्री नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में कार्यरत थे. इसके साथ ही, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की कमान भी बदली गई है, जहां ग्रामीण विकास विभाग से स्थानांतरित कर श्री टी. के. अनिल कुमार को नया सचिव नियुक्त किया गया है.

इन अधिकारियों के भी हुए तबादले