आतंकियों का बांग्लादेश रूट? क्या है ISI का खुफिया प्लान, अचानक कैसे एक्टिव हुए जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठन

बांग्लादेश में हालिया हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक बड़ी साज़िश का अलर्ट जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक, ISI बांग्लादेश की मौजूदा संवेदनशील स्थिति का फायदा उठाकर भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने की योजना बना रही है.

बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क भारत में आतंक फैलाने के लिए बांग्लादेश रूट सक्रिय करना चाहता है. इस रूट से आतंकियों को असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से भारत में प्रवेश कराने की तैयारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बांग्लादेश में हिन्दुओं की हत्या पर उबाल, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी, पुलिस से भिड़े

पाकिस्तानी एजेंसियों ने दी घुसपैठ की ट्रेनिंग

सूत्रों के मुताबिक कई आतंकियों को पाकिस्तानी एजेंसियों ने घुसपैठ और सबोटाज की ट्रेनिंग दी है. बांग्लादेश में रहने वाले गरीब तबके के लोगों और रोहिंग्या मुसलमानों को पैसे का लालच देकर भारत में जिहाद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है.

बांग्लादेश में हालिया तख्तापलट के बाद ISI और आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ी

खुफिया एजेंसियों का कहना है कि बांग्लादेश में हाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद स्थिति अस्थिर है और इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर ISI, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सक्रिय मोड में आ गए हैं. सूत्रों की मानें तो पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांग्लादेश (JMB), अंसारुल्लाह बंगला टीम, और हिज्ब उत-तहरीर के साथ हाथ मिला लिया है. हाल के दिनों में लश्कर और जैश से जुड़े कई आतंकियों को बांग्लादेश में देखा गया है. जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकवादी मजहर सईद शाह भी इस दौरान बांग्लादेश में मौजूद रहा.

यह भी पढ़ें- जमात ए इस्लामी का खतरनाक मंसूबा, बांग्लादेश में 8 कट्टरपंथी इस्लामिक दलों का चुनावी चक्रव्यूह बनाया

भारत की सीमाओं पर सख़्त निगरानी

भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार बांग्लादेश सीमा पर निगरानी बढ़ा रही हैं. सीमा सुरक्षा बल (BSF) और अन्य एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्क रहने और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग और सर्विलांस बढ़ाया गया है. घुसपैठ की आशंका वाले इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. बांग्लादेश से लगती सीमा पर टेक्निकल सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग और नाइट विज़न ऑपरेशंस बढ़ाए गए हैं.

हालिया हिंसा के बाद माहौल और संवेदनशील

बांग्लादेश में कुछ दिनों से चल रही हिंसा को लेकर भारत में भी चिंता बढ़ी है. वहीं, इन घटनाओं के बीच ISI की सक्रियता ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क कर दिया है. सुरक्षा अधिकारियों का कहना है, 'बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ने के बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन मौके की तलाश में हैं. भारत के खिलाफ साजिशें तेज की जा रही हैं. सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं.'

