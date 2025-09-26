इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज

(फाइल फोटो)
- केंद्र सरकार ने इलाहाबाद HC के लिए 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 सितंबर को 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी
- अधिसूचना में वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अभधेश कुमार चौधरी को भी न्यायाधीश नियुक्त किया है
नई दिल्ली:
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 2 सितंबर की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है. केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं. सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले तीन वरिष्ठ वकील, गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अभधेश कुमार चौधरी भी इस सूची में शामिल हैं .
वकील से जज बनें :
- विवेक सारन
- विवेक कुमार सिंह
- गरिमा प्रसाद
- सुधांशु चौहान
- अभधेश कुमार चौधरी
- स्वरूपमा चतुर्वेदी
- सिद्धार्थ नंदन
- कुणाल रवि सिंह
- इंद्रजीत शुक्ला
- सत्यवीर सिंह
न्यायिक अधिकारियों से नियुक्त जज :
- डॉ. अजय कुमार-II
- चवन प्रकाश
- दिवेश चंद्र सामंत
- प्रशांत मिश्रा-I
- तरुण सक्सेना
- राजीव भारती
- पद्म नारायण मिश्रा
- लक्ष्मी कांत शुक्ला
- जय प्रकाश तिवारी
- देवेंद्र सिंह-I
- संजीव कुमार
- वाणी रंजन अग्रवाल
- आचल सचदेव
- बबिता रानी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 सितंबर को 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की थी. आज केंद्र सरकार ने उनमें से 10 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति अधिसूचित कर दी है.
