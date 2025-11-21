अल फलाह के 2 और डॉक्टर शिकंजे में, NIA की रेड, दिल्ली ब्लास्ट केस में हो रही पूछताछ

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को फरीदाबाद के धौज गांव में बड़ी कार्रवाई की. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियों ने शब्बीर नामक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की और वहां से एक ग्राइंडर जब्त किया है. फिलहाल पूछताछ जारी है.

इस मामले में अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े दो डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है. इनमें डॉ. जुनैद यूसुफ और डॉ. नासिर राशिद के नाम सामने आए हैं. एजेंसियां इनसे कई अहम सवाल कर रही हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांच टीम कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटा रही है. इसके अलावा हरियाणा पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची है.

जांच के घेरे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी

आपको बता दें कि दिल्ली में कार ब्लास्ट और 3 राज्यों में फैले व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की जांच में कई एजेंसियां जुटी हुई हैं. इसी बीच, फरीदाबाद पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की गतिविधियों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टरों को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने एक कैब ड्राइवर, एक मौलवी और एक उर्दू शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है.

यूनिवर्सिटीज की गतिविधियों की जांच

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसियों ने पूछताछ के लिए एक कैब ड्राइवर, एक मौलवी और एक उर्दू टीचर को हिरासत में लिया है. SIT, जिसमें दो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक इंस्पेक्टर और दो सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं, यूनिवर्सिटी की एक्टिविटीज़ पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर रही है. फरीदाबाद पुलिस के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा, "फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामलों की जांच के लिए एक SIT बनाई गई है, सभी पहलुओं पर गौर किया जाएगा."

एसआईटी में कौन-कौन शामिल

एसआईटी में दो सहायक पुलिस आयुक्त, एक निरीक्षक और दो उप निरीक्षक हैं. यह विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर रही है. फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अल फलाह विश्वविद्यालय फरीदाबाद की गतिविधियों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। सभी पहलुओं की जांच की जाएगी.'' फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता ने एसआईटी को निर्देश दिया कि वह विश्वविद्यालय में आतंकवाद का गढ़ बनने के बारे में जांच करे.

रडार पर अल-फलाह के 200 से ज्यादा डॉक्टर

पुलिस सूत्रों ने बताया कि एसआईटी ऐसे समय में गठित की गई है जब पुलिस महानिदेशक ओ.पी. सिंह ने मंगलवार को अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा करने के बाद कहा था कि पुलिस आयुक्त और उपायुक्त को खुद उस जगह का दौरा करना चाहिए. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस जांच के दौरान एजेंसियों के रडार पर अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा डॉक्टर हैं. जांच एजेंसियां इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टॉफ से भी पूछताछ करने की तैयारी में हैं. पुलिस को जानकारी मिली है कि धमाके वाले दिन ही कई डॉक्टर एकाएक इस यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले गए थे.