बिहार में हर पल सियासी ट्विस्ट, गिरिराज सिंह से क्यों मिलीं भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा?

बिहार के चुनावी मौसम में भोजपुरी सितारों और नेताओं की सियासी खिचड़ी पकने लगी है. पावरस्टार पवन सिंह के बाद जानी मानी भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से मुलाकात की है. पिछले दिनों पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भाजपा में एंट्री ली थी. उधर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने भी ऑफर मिलने पर बीजेपी से चुनाव लड़ने की ख्वाहिश जताई है. चुनावी सीजन में अक्षरा और गिरिराज की मुलाकात के बाद कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि अब तक ये पता नहीं चल सका है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान क्या बात हुई.

अक्षरा सिंह और गिरिराज की मुलाकात, हुई क्या बात?

गिरिराज सिंह से मुलाकात के बाद अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर लिखा- आज माननीय गिरिराज सिंह जी से शिष्टाचार मुलाकात और आशीर्वाद मिला. इस पर यूजर्स कई तरह के कयास लगा रहे हैं. कई यूजर्स उनसे पवन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं.

बिहार की राजनीति में बढ़ा सस्पेंस

अक्षरा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति में सस्पेंस बढ़ गया है. ये मुलाकात ऐसे ही थी या फिर चुनावी सीजन में इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, ये फिलहाल साफ नहीं है. कुछ ट्विटर यूजर्स का कहना है कि ऐसा लगता है कि पवन सिंह के खिलाफ टिकट मिलने वाला है.

जनसुराज के मंच पर भी आ चुकी है नजर

अक्षरा सिंह साल 2023 में अपने पिता के साथ प्रशांत किशोर की जन सुराज के मंच पर नजर आईं थी. उन्होंने प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ भी की थी. इसके बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि वह जनसुराज पार्टी जॉइन कर सकती हैं. हालांकि ऐसा हुआ नहीं. उस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा था कि किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़ी हैं. वह सर्फ उनकी उनकी विचारधारा के लिए जुड़ी थीं.