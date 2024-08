"विधानसभा में मुस्लिम और यादव का नाम ही क्यों पढ़ा" : गोमती नगर घटना पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर अटैक

गोमती नगर में छेड़छाड़ की घटना और अयोध्या दुष्कर्म मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को योगी सरकार पर पलटवार किया. अखिलेश ने योगी सरकार पर मुसलमानों और समाजवादियों को बदनाम करने का आरोप लगाया. अखिलेश ने विधानसभा में यादव और मुस्लिम आरोपियों का नाम लेने पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिस्ट बहुत लंबी थी, लेकिन दो का ही नाम क्यों लिया गया. उन्होंने अयोध्या में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता के डीएनए टेस्ट की मांग को सही बताया और कहा कि योगी सरकार की सात साल से अधिक सजा वाले मामले में यह कानून लेकर आई है.

अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले साजिश की तैयारी कर रही है. सरकार को पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करने का टारगेट रहा है. मुसलमानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी की सोच असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक रही है. अखिलेश ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा, "एक मुख्यमंत्री जो की योगी है, वह योगी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है. संविधान पर भरोसा नहीं करता है. ऐसा आदमी योगी नहीं हो सकता है."

#WATCH | On media reports that the central government is likely to bring a bill to curb the powers of the Waqf Board over assets, Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav says, "BJP has no work except Hindu-Muslim or how to snatch the rights of Muslim brothers. The rights they… pic.twitter.com/Gi07sqMWlg