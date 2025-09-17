अजमेर की आनासागर झील में तीन साल की बच्ची का शव मिला: पुलिस

अजमेर की आनासागर झील में बुधवार को तीन साल की बच्ची का शव मिला. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार गोताखोरों की मदद से सुबह बच्ची का शव झील से निकालकर जेएलएन अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जांगिड़ ने कहा, 'हम मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं.' पुलिस के अनुसार क्रिश्चियन गंज थाने के सिपाहियों ने मंगलवार की रात लगभग 10 बजे एक महिला को आना सागर चौपाटी पर देखा था, पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है और वह उसे खुद ही ढूंढ रही है.

अधिकारियों ने बताया कि महिला ने पुलिस सहायता लेने से इनकार कर दिया. बाद में पुलिस को शक हुआ और उसने इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. एक वीडियो में महिला एक छोटी बच्ची के साथ दिखाई दे रही थी, लेकिन बाद के फुटेज में बच्ची गायब थी.

पुलिस ने बताया कि झील के पास तलाशी अभियान शुरू किया गया और बुधवार सुबह वैशाली नगर में स्थित देवनारायण मंदिर के पास लापता बच्ची का शव मिला.

