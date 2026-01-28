विज्ञापन
अजित पवार थे दिलदार, आज विरोधी भी NCP नेता को नम आंखों से कर रहे याद

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का निधन बारामती में हुए विमान हादसे में हुआ है. मुंबई से उड़ान भरने के बाद उनका Learjet 45XR (VT-SSK) विमान लैंडिंग के दौरान सुबह 8:45 बजे क्रैश हो गया. विमान में मौजूद सभी पाँच लोग बच नहीं सके.

अजित पवार थे दिलदार, आज विरोधी भी NCP नेता को नम आंखों से कर रहे याद
अजित पवार का निधन
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. दिलचस्प बात यह है कि आज राजनीतिक विरोधी भी उन्हें अपनी भावनाओं और यादों के साथ विदा कर रहे हैं. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत ने भावुक होकर अजित पवार को याद किया.

अरविंद सावंत ने कहा कि 'उद्धव ठाकरे सरकार में जब वे आए, तब भी वे हमेशा सहज उपलब्ध रहते थे. वे दिलदार, पारदर्शी इंसान थे. अगर जुबान दी तो दी… उसके बाद पीछे हटना उनका स्वभाव ही नहीं था.'

विरोधियों ने भी किया याद

उन्होंने आगे कहा कि काम की बात हो और अगर उन्होंने ‘हां' कह दिया, तो उसका मतलब होता था. अब चिंता मत करो, काम होगा. उन्होंने कभी राजनीतिक कारणों से ‘ना' नहीं कहा. हां, अगर तकनीकी समस्या होती तो साफ बता देते कि मामला आसान नहीं है. ऐसे इंसान राजनीति में मिलना दुर्लभ है.'

'पवार परिवार पर आज पहाड़ टूट पड़ा

सावंत ने पवार परिवार के दुःख पर सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, 'पवार परिवार पर आज पहाड़ टूट पड़ा है. अजित दादा ने राजनीति में बहुत बड़े कदम उठाए, और आज पूरी महाराष्ट्र की राजनीति उन्हें नम आंखों से याद कर रही है.'

विमान हादसे में अजित पवार की गई जान

बता दें कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मौत 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए भीषण विमान हादसे में हुई. उनका विमान, Learjet 45XR (VT-SSK), मुंबई से सुबह 7 बजे उड़ान भरकर 7:40 बजे बारामती पहुंचने वाला था, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह सुबह 8:45 बजे रनवे पर क्रैश-लैंड हो गया. विमान को संचालित करने वाली कंपनी VSR Ventures Pvt. Ltd. थी. 

इस विमान में कुल पांच लोग सवार थे- अजित पवार, उनके PSO, एक अटेंडेंट और दो क्रू सदस्य. DGCA की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा. क्रैश के तुरंत बाद विमान में जोरदार विस्फोट हुए और आग इतनी भयानक थी कि बचाव संभव नहीं हो सका. यह हादसा तकनीकी खराबी के कारण क्रैश-लैंडिंग का परिणाम माना जा रहा है, हालांकि विस्तृत जांच जारी है.

