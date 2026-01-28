दादा-दादा की चीख पुकार, अस्पताल के अंदर जाने की जिद-मार्मिक है, प्लेन क्रैश के बाद अस्पताल में शव आने का मंजर

बारामती अस्पताल का मंजर के बाहर का मंजर आज काफी दर्दनाक था. जैसे ही अजित पवार का शव अस्पताल पहुंचा वहां मौजूद हजारों की भीड़ अपने प्रिय नेता को देखने के लिए रोने लगे. हर तरफ चीख-पुकार का आलम था. वहां मौजूद लोग अपने प्रिय नेता के साथ अस्पताल के अंदर जाना चाह रहे थे.

बारामती अस्पताल में मौजूद पुलिसकर्मियों को वहां मौजूद भीड़ से निपटने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी. सायरन बजाते हुए जैसे ही ऐम्बुलेंस अस्पताल परिसर में पहुंचा वहां मौजूद लोग चीखने लगे. अस्पताल के बाहर का आलम देख वहां मौजूद लोगों का दर्द साफ समझा जा सकता था.

जैसे ही एक बड़े ऐम्बुलेंस में अजित पवार का शव आता है वहां मौजूद लोगों जोर-जोर से रोते हुए दिख रहे हैं. 66 साल के परिवार का आज सुबह करीब पौने 9 बजे प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. वो महाराष्ट्र के डेप्युटी सीएम थे.

