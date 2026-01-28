अजित पवार के प्लेन क्रैश पर ममता का चौंकाने वाला बयान, इन नेताओं ने भी की जांच की मांग

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे को लेकर कई नेताओं ने विशेष जांच की मांग की है. कांग्रेस नेता नितिन राउत ने भी इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 'यहां लोगों की सुरक्षा का कोई नामोनिशान नहीं है. विपक्षी पार्टियों का क्या हाल होगा, पता नहीं, लेकिन वह (BJP) सरकार के साथ थे. मुझे पता चला है कि वह शरद पवार के साथ फिर से गठबंधन करने की योजना बना रहे थे. हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चाहते हैं. हमें किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है.' कांग्रेस नेता नितिन राउत ने भी घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है. उन्होंने इस हादसे की गहन जांच की मांग की है.

Kolkata, West Bengal: CM Mamata Banerjee says, "I don't know if the DGCA has been cancelled. We can find out and let you know. We don't say anything that we don't know. DGCA should be properly monitored. There have been a lot of incidents. Enough is enough." pic.twitter.com/GzuzgOfIuT — IANS (@ians_india) January 28, 2026

नितिन राउत ने कहा है कि ये कोई हादसा नहीं है. ये अजित पवार को मारने की साजिश हो सकती है. इसकी गहन जांच होनी चाहिए. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस मामले की साजिश के एंगल से जांच की मांग की है. कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने कहा, जब राज्य में महा विकास अघाड़ी सरकार थी, तब उनके साथ काम का अवसर मिला था. पूरा महाराष्ट्र अजित दादा की कार्यशैली से वाकिफ है. इस विमान हादसे की गहराई से जांच कराई जानी जरूरी है.

अखिलेश यादव ने भी की है जांच

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी घटना की गहराई से जांच की मांग की है. ममता बनर्जी की मांग पर अखिलेश यादव ने कहा, स्वाभाविक है. वो महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे हैं. डिप्टी सीएम रहे हैं. ऐसे में ऐसी घटना हो जाएं, किसी वीआईपी के साथ ऐसी घटना हो. लिहाजा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.