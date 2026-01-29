अजित पवार के बाद अब NCP का क्या होगा? सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग, बारामती में मिले कई नेता

NCP Future: बारामती प्लेन क्रैश में अजित पवार के निधन के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. पार्टी के भविष्य के साथ-साथ अजित पवार के बदले सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. हालांकि बुधवार को हुई इस भीषण त्रासदी से अभी न तो पवार फैमिली और न ही महाराष्ट्र की जनता उबर पाई होगी. लेकिन राजनीति में चर्चाएं और मांगें तो होती ही रहती है. बारामती में गुरुवार को अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद पार्टी और पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से कई नेताओं ने मुलाकात की है.



नरहरि जिरवाल ने की सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग



इस बीच अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग उठने लगी है. NCP के कैबिनेट मंत्री नरहरि जिरवाल ने मांग की है कि सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाया जाए. सुनेत्रा पवार इस समय राज्यसभा सांसद हैं. अजित के निधन के बाद अब पार्टी और पद किसे मिलेगा, यह कुछ दिनों में साफ हो जाएगा.

प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल सहित नेता सुनेत्रा से मिले



गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया. भुजबल ने NDTV से बातचीत में इन अटकलों का खंडन करते हुए कहा कि यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी और त्रासदी के तुरंत बाद कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई.





छगन भुजबल ने पद या पार्टी के भविष्य पर चर्चा से किया इनकार

बताया गया कि बारामती में अजीत गुट NCP के कुछ नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुशिरिफ थे. एनडीटीवी से बातचीत में छगन भुजबल ने “डिप्टी सीएम पोस्ट” या “एनसीपी के भविष्य” पर चर्चा से इनकार किया है. लेकिन नरहरि जिरवाल ने सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर दी है.



एनसीपी अजित पवार गुट के साथ-साथ शरद पवार गुट के नेता भी सुनेत्रा पवार से भी मिलने पहुंचे. सुनेत्रा पवार से मिलने पहुंचे शरद पवार गुट के नेताओं में जयंत पाटिल, अनिल देशमुख और शशिकांत शिंदे शामिल थे.

अजित गुट एनसीपी के ज्यादातर नेता अब अपने-अपने क्षेत्रों/गांवों के लिए रवाना हो गए हैं.

सुनील तटकरे: रायगढ़ के लिए रवाना.

छगन भुजबल: मुंबई लौट रहे हैं.

धनंजय मुंडे: पुणे होते हुए परली के लिए निकलीं.

