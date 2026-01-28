विमान ने गोता लगाया, आग लगने के साथ 4-5 धमाके हुए, अजित पवार के विमान हादसे को आंखों देखने वाले ने बताया

Ajit Pawar Death News: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान हादसे के चश्मदीद ने खौफनाक मंजर को बयां किया है. घटनास्थल पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा. यह वाकई बहुत दर्दनाक है. जब विमान नीचे उतर रहा था, तब ऐसा लग रहा था कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और गोता लगाते हुए वह हादसे का शिकार हो गया. फिर उसमें विस्फोट हो गया. एक जबरदस्त धमाका के साथ उसमें आग लग गई. उसके बाद हम सब यहां दौड़े और देखा कि विमान में आग लगी हुई थी. विमान में फिर से 4-5 धमाके हुए। और भी लोग यहाँ आए और उन्होंने लोगों को (विमान से) बाहर निकालने की कोशिश की. लेकिन आग इतनी भीषण थी कि लोग मदद नहीं कर पाए. अजित पवार विमान में सवार थे और यह हमारे लिए वाकई बहुत दर्दनाक है। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता.