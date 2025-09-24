अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पायलट फेडरेशन ने मौजूदा जांच पर उठाए गंभीर सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग

अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान दुर्घटना की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत गठित करने की मांग की जा रही है. ये मांग भारतीय पायलट महासंघ (FIP) ने नागरिक उड्डन मंत्रालय से की है. FIP ने आरोप लगाया है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जा रही जांच में धांधली की गई है. आपको बता दें कि FIP ने इसे लेकर 22 सितंबर, 2025 को लिखे एक पत्र भी लिखा है. इस पत्र में FIP ने कहा कि AAIB के आचरण ने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरने वाले बोइंग 787-8 विमान (VT-ANB) के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच की "सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और वैधता से मौलिक और अपरिवर्तनीय रूप से समझौता" किया है. आपको बता दें कि 12 जून को हुई इस दुर्घटना में दो वरिष्ठ पायलट, 10 केबिन क्रू सदस्य, 229 यात्री और ज़मीन पर मौजूद 19 लोग मारे गए, जिससे यह भारत के इतिहास की सबसे बुरी विमानन दुर्घटनाओं में से एक बन गई.

एएआईबी पर आरोप

पायलटों के संगठन ने आरोप लगाया कि एएआईबी के अधिकारियों ने प्रक्रियात्मक और नैतिक उल्लंघन किए, जिसमें कैप्टन सुमीत सभरवाल के 91 वर्षीय पिता के आवास पर एक अनचाहा दौरा भी शामिल है. जहां उन्होंने कथित तौर पर चयनात्मक कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (सीवीआर) व्याख्या और स्तरित ध्वनि विश्लेषण का उपयोग करके पायलट की गलती का संकेत दिया.

FIP ने कहा कि यह समय से पहले पायलट की गलती की कहानी गढ़ने जैसा है, साथ ही साथ ये निर्माण या रखरखाव में चूक जैसे संभावित प्रणालीगत कारणों से ध्यान भटकाने वाला भी है. इसने एएआईबी पर संरक्षित सीवीआर विवरण मीडिया को लीक करने का भी आरोप लगाया, जिससे 15,600 से अधिक उड़ान घंटों वाले अनुभवी पायलट कैप्टन सभरवाल के "चरित्र हनन" को बढ़ावा मिला.

इस पत्र में आगे कहा गया है कि जिस तरह से इस घटना को लेकर पहले से ही एक धारणा बना ली गई थी उससे ये तो साफ है कि जांच पूरी होने से पहले फैसले पर पहुंचने की जल्दी दिखाई गई. पत्र में आगे कहा गया है कि लीक ने विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के नियम 17(5) का उल्लंघन किया है, जो कॉकपिट रिकॉर्डिंग के खुलासे पर रोक लगाता है.

न्यायिक जांच की मांग

एफआईपी ने कहा कि केवल न्यायिक नेतृत्व वाली जांच अदालत ही विश्वसनीयता के साथ कर सकती है. एफआईपी ने प्रस्ताव दिया कि जांच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाए, और विमान रखरखाव, वैमानिकी, मानवीय कारकों और उड़ान संचालन के स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाए.

पायलटों के निकाय ने 2010 के मैंगलोर एयर इंडिया एक्सप्रेस दुर्घटना, जिसकी जांच एक सेवानिवृत्त एयर मार्शल की अध्यक्षता वाली जांच अदालत द्वारा की गई थी, और बोइंग 737 मैक्स त्रासदियों से भी तुलना की, जहां पायलट की गलती पर समय से पहले ध्यान केंद्रित करने से डिज़ाइन की गहरी खामियां छिप गईं.

एफआईपी ने कहा कि वर्तमान एएआईबी जांच पहले ही स्वतंत्रता के न्यूनतम मानक को पूरा करने में विफल रही है," और चेतावनी दी कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने से भारत की विमानन सुरक्षा विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचेगा और सरकार अंतरराष्ट्रीय जांच के दायरे में आ जाएगी.

पायलटों का संगठन क्या चाहता है

संघ ने विमान जांच नियम, 2017 के नियम 12 के तहत स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक न्यायिक समिति के साथ-साथ तत्काल एक जाँच न्यायालय के गठन की मांग की है. पायलटों ने AAIB की औपचारिक निंदा की भी मांग की है, और उसे न्यायेतर टिप्पणियों और मीडिया लीक को रोकने का निर्देश दिया है. साथ ही, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि दुर्घटनाओं की जांच सुरक्षा रोकथाम के लिए होती है, दोष बांटने के लिए नहीं.

परिवार निष्पक्षता चाहते हैं

कैप्टन सभरवाल के पिता, पुष्कर राज सभरवाल ने एक संलग्न पत्र में बताया कि कैसे AAIB के अधिकारियों ने उनके बेटे के बारे में काल्पनिक दावों के साथ उनका सामना किया. उन्होंने लिखा कि 91 वर्ष की आयु में, मैं कोई पक्षपात नहीं, केवल निष्पक्षता चाहता हूं, और आग्रह किया कि उनके बेटे की गरिमा और उचित प्रक्रिया को बनाए रखा जाए.

FIP ने कहा कि यह मांग केवल एक पायलट की विरासत की रक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि भारत की हवाई दुर्घटनाओं की जांच की विश्वसनीयता की रक्षा के बारे में है. पायलटों के संगठन ने कहा कि एक समझौतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण जांच जो एक सरल और सुविधाजनक 'पायलट त्रुटि' कथा पर आधारित है, सबसे बड़ा खतरा है.