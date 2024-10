मुंबई-लंदन एयर इंडिया की फ्लाइट को लैंडिग से पहले बम से उड़ाने की धमकी

मुंबई से लंदन जा रहे एयर इंडिया के एक प्लेन में आज बम की धमकी मिलने के बाद प्लेन में इमरजेंसी घोषित कर दी गई. एयर इंडिया की पांच उड़ानों, विस्तारा की दो और इंडिगो की दो उड़ानों में बम की धमकी मिली. इस सप्ताह एयरलाइनों को धमकी के कई कॉल किए गए हैं.

प्लेन में एक कोड 'स्क्वाकिंग 7700' (squawking 7700) का इस्तेमाल किया गया. इस कोड का उपयोग विमान के पायलट सामान्य इमरजेंसी घोषित करने के लिए करते हैं. ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट, फ्लाइटरडार24 (FlightRadar24) ने बताया कि एयर इंडिया के बोइंग 777 ने सुबह 7:05 बजे (IST) मुंबई से उड़ान भरी और फिर वह पूर्वी इंग्लैंड के ऊपर चक्कर लगा रहा था. उसमें इमरजेंसी की घोषणा की गई थी.

#AI129 from Mumbai to London is squawking 7700, indicating a general emergency. Reason currently unknown. https://t.co/vxipNBzfSO



More info on 'squawking 7700' here. https://t.co/CRoOOMhDKB pic.twitter.com/uadlHmvSEG