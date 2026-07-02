विज्ञापन
विशेष लिंक

एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया के सभी रूट पर उड़ान सेवाएं फिर से की शुरू

बेंगलुरु-कुवैत सर्विस 4 जुलाई से हफ़्ते में एक बार चलेगी और 7 जुलाई से इसे बढ़ाकर हफ्ते में तीन उड़ानें कर दिया जाएगा. कुवैत आने-जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से चलेंगी.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया के सभी रूट पर उड़ान सेवाएं फिर से की शुरू
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया में सर्विस फिर से शुरू कर दी है.
  • एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया के डेस्टिनेशन सलालाह और कुवैत के लिए अपनी सेवा फिर से शुरू कर दी है
  • कोझिकोड से सलालाह के बीच सेवा दो जुलाई से और कोझिकोड से कुवैत के लिए उड़ानें तीन जुलाई से शुरू होंगी
  • बेंगलुरु-कुवैत सेवा चार जुलाई से शुरू होकर सात जुलाई से हफ्ते में तीन उड़ानों तक बढ़ाई जाएगी
एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ानें कब से पूरी तरह शुरू होंगी?

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया के अपने सभी डेस्टिनेशन के लिए सर्विस फिर से शुरू कर दी है. सलालाह और कुवैत के लिए सर्विस फिर से शुरू हो गई है. कोझिकोड-सलालाह सर्विस 2 जुलाई से फिर से शुरू होगी. वहीं कोझिकोड से कुवैत के लिए उड़ानें 3 जुलाई से फिर से शुरू होंगी. बेंगलुरु और कुवैत के बीच उड़ानें 4 जुलाई से शुरू होंगी और आने वाले दिनों में इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ाई जाएगी.

सप्ताह में कितनी उड़ानें होंगी?

कोझिकोड-सलालाह सर्विस हर हफ्ते दो बार चलेगी. कोझिकोड और कुवैत के बीच सर्विस शुरू में 3 जुलाई से हफ्ते में एक बार चलेगी और 5 जुलाई से इसे बढ़ाकर हफ्ते में तीन उड़ानें कर दिया जाएगा. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 3 जुलाई से मस्कट और मंगलुरु के बीच भी उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं. एयरलाइन मस्कट से भारत के 7 डेस्टिनेशन के लिए हफ्ते में लगभग 40 उड़ानें चलाती है.

बेंगलुरु-कुवैत सर्विस 4 जुलाई से हफ्ते में एक बार चलेगी और 7 जुलाई से इसे बढ़ाकर हफ्ते में तीन उड़ानें कर दिया जाएगा. कुवैत आने-जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से चलेंगी.

इससे पहले एयर इंडिया के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर कैंपबेल विल्सन ने 27 जून को कर्मचारियों को भेजे इंटरनल मेमो में कहा था कि एयर इंडिया कुछ सर्विसेज को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है. क्योंकि इलाके में हालात स्थिर हो रहे हैं और जेट फ्यूल की कीमतें कम हो रही हैं.नेटवर्क बढ़ाने के बारे में विल्सन ने बताया कि एयर इंडिया ने मुंबई और टोक्यो हानेडा के बीच हर हफ्ते चार नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू की हैं, जो दिल्ली-हानेडा के बीच पहले से चल रही रोजाना की सर्विस के साथ जुड़ेंगी. एयरलाइन के CEO ने यह भी बताया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेट करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी. अगले महीने से अबू धाबी के लिए सीधी सर्विस शुरू होगी.

यह भी पढ़ें-

जापान में भी गणेश-लक्ष्मी, सरस्वती, देवताओं की पूजा, संस्कृत का असर, भारत से 1400 साल पुराने रिश्ते

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air India Express, Air India Express News, Air India Express News Today, Air India Express News In Hindi, India West Asia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com