एयर इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री लीजा रे के आरोपों को बताया निराधार, जानिए क्या है पूरा मामला

Air India Called Bollywood Actress Lisa Ray's Allegations Baseless: एयर इंडिया ने अभिनेत्री लीजा रे आरोपों को निराधार बताया है. लीजा रे ने ट्वीट कर आरोप लगाया था कि टाटा समूह की एयरलाइन ने उनके अस्वस्थ पिता के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई. लीजा रे ने आरोप लगाया कि एयर इंडिया ने उनकी चिकित्सा छूट स्वीकार नहीं की. इसके चलते उन्हें अपने 92 वर्षीय पिता की बिगड़ती सेहत के कारण उनकी निर्धारित यात्रा रद्द करनी पड़ी. उन्होंने आरोप लगाया कि एयरलाइन ने डॉक्टर का लेटर जमा करने के बावजूद छूट देने से इनकार कर दिया.

Here we go again @airindia

My father is 92, unwell and I have to cancel travel due to his ailing condition. Submitted doctors letter and the waiver was denied? How is that possible? Where is the empathy from an airline that is claiming to care about passengers???