Air Hostess को मिलता है इतने लाख का पैकेज, जानें कैसे मिलती है ये नौकरी

Air Hostess Job and Career: एयर होस्टेस की नौकरी केवल फ्लाइट में सफर और ग्लैमर तक सीमित नहीं है. यह नौकरी बेहतरीन पैकेज, करियर ग्रोथ और दुनिया घूमने के अवसर भी देती है. भारत में एयर होस्टेस बनने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ-साथ सही ट्रेनिंग, फिटनेस और कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है. अगर आप भी आकाश छूने का सपना देख रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. इसमें जानिए एयर होस्टेस की नौकरी कैसे मिलता है और उनका पैकेज कितना होता है...

एयर होस्टेस की जॉब क्यों है खास

एयर होस्टेस की जॉब में सिर्फ फ्लाइट के दौरान पैसेंजर्स की हेल्प करना ही नहीं उनकी सेफ्टी, कम्युनिकेशन स्किल और प्रोफेशनलिज्म सबसे जरूरी होते हैं. एक एयर होस्टेस को न सिर्फ कस्टमर सर्विस एक्सीलेंस में ट्रेंड किया जाता है, बल्कि इमरजेंसी में एक्शन लेने, फर्स्ट-एड और सेफ्टी प्रोसिजर्स का नॉलेज भी जरूरी होता है. इसके साथ ही एयर होस्टेस को ड्रेस कोड, पर्सनालिटी और प्रजेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए एयर होस्टेस का पैकेज भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि प्रोफेशनल करियर है.

एयर होस्टेस बनने की योग्यता

भारत में एयर होस्टेस (केबिन क्रू) बनने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्राइवेट जेट के लिए भी लागू होते हैं. सबसे पहली जरूरत किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना है. इसके अलावा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, महिलाओं के लिए हाइट 155 सेमी, पुरुषों के लिए 170 सेमी और वजन हाइट के अनुपात में होना जरूरी है. कुछ एयरलाइंस अनमैरिड कैंडिडेट्स को प्रॉयरिटी देती हैं. इसके अलावा वैलिड पासपोर्ट और मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है.

एयर होस्टेस बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए

एयर होस्टेस बनने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए. डोमेस्टिक एयरलाइंस में यह एज लिमिट 18-26 साल है, जबकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में 21-28 साल तक हो सकती है.

एयर होस्टेस बनने के लिए कोर्स

1. एयर होस्टेस बनने के लिए 6 से 12 महीने का DGCA अप्रूव्ड कोर्स डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट (Diploma in Aviation Hospitality & Travel Management)

2. सर्टिफिकेट इन केबिन क्रू ट्रेनिंग (Certificate in Cabin Crew Training)

3. बैचलर्स इन एविएशन मैनेजमेंट (Bachelors in Aviation Management)

एयर होस्टेस सेलेक्शन प्रॉसेस

ऑनलाइन एप्लीकेशन: अपना CV सबमिट करें.

रिटेन टेस्ट: जनरल नॉलेज, इंग्लिश और एप्टिट्यूड चेक किया जाता है.

ग्रुप डिस्कशन (GD): कम्युनिकेशन स्किल्स और टीमवर्क देखा जाता है.

पर्सनल इंटरव्यू: पर्सनालिटी और स्किल असेसमेंट.

मेडिकल टेस्ट: फिजिकल फिटनेस वेरिफाई किया जाता है.

ट्रेनिंग: सिलेक्ट होने पर 2-3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है.

एयर होस्टेस का पैकेज और सुविधाएं

एक एयर होस्टेस को डोमेस्टिक एयरलाइंस में सालाना करीब 4-6 लाख, इंटरनेशनल एयरलाइंस में 5.5-15 लाख और प्राइवेट जेट में 6-10 लाख रुपए तक का पैकेज मिल सकता है. यह सैलरी एयरलाइन, एक्सपीरिएंस और लोकेशन पर निर्भर करता है.

एयर होस्टेस बनने के फायदे

बेहतरीन पैकेज और कैरियर ग्रोथ

दुनिया घूमने का अवसर

प्रोफेशनल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स में बढ़ोतरी

टीमवर्क और फ्रेंडली वर्क एनवायरमेंट

