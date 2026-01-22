विज्ञापन
गणतंत्र दिवस पर वायुसेना की ताकत से फिर रूबरू होगी दुनिया, ऑपेरशन सिंदूर की भी दिखेगी 'झलक'

इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार इस बार का फ्लाई-पास्ट दो चरण में होगा .पहला चरण कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ होगी जिसमें आसमान में वायुसेना के फाइटर सिंदूर फोर्मेशन दिखाई देंगे तो दूसरा चरण कर्तव्य पथ पर मार्च-पास्ट खत्म होने के बाद होगा . 

वायुसेना की ताकत से फिर रूबरू होगी दुनिया
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय वायु सेना सिंदूर फॉर्मेशन में लड़ाकू विमान उड़ाएंगे . इतना ही नही पहली बार कर्तव्य पथ पर वायुसेना फ्लाइंग के जरिये सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को दिखायेंगे . सिंदूर  फॉर्मेशन में वही लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे , जिन विमानों ने ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था.रफाल, सुखोई-30 ,जगुवार , मिग-29 जैसे फाइटर कर्तव्य पथ पर होने वाली मुख्य परेड में अपनी ताकत दिखाएंगे  . आसमान में इन विमानों की गर्जना से सीधा संकेत पाकिस्तान को जाएगा जो अभी तक ऑपेरशन सिंदूर की मार से उबर नही पाया हैं .

इस बार परेड में कुल 29 एयर क्राफ्ट हिस्सा लेंगे . इसमे 16 फाइटर ,4 ट्रांसपोर्ट एयर क्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे. इस बार फ्लाई पास्ट में ध्वज, प्रहार ,वरुण,अर्जुन, बजरंग और विजय जैसे फॉर्मेशन में एयर क्राफ्ट फ्लाई करेंगे. इससे लोगों को यह समझने का मौका मिला है कि वायु सेना ने किस तरह दुश्मन के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया. ऑपेरशन सिंदूर फॉर्मेशन में दो रफाल, दो मिग-29, दो सुखोई 30 और एक जगुवार हिस्सा लेंगे .फ्लाई-पास्ट में एक खास स्पियरहेड होगी . भाले रूपी हथियार की इस फोर्मेशन में वायुसेना के वो सारे फाइटर नज़र आएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपेरशन सिंदूर में हिस्सा लिया था. 

पहली बार इस बार का फ्लाई-पास्ट दो चरण में होगा .  पहला चरण कर्तव्य पथ पर वायुसेना के मार्चिंग दस्ते के साथ होगी जिसमें आसमान में वायुसेना के फाइटर सिंदूर फोर्मेशन दिखाई देंगे तो दूसरा चरण कर्तव्य पथ पर मार्च-पास्ट खत्म होने के बाद होगा . 

आपको बता दे कि पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष सैलानियों की हत्या के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लांच किया था . इसमे 100 से ज़्यादा आतंकी और दर्जनों एयर बेस समेत पाकिस्तान को खासा नुकसान हुआ था जिसका नतीजा यह हुआ कि महज चार दिनों में ही पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हो गया.

Republic Day 2026, Indian Air Force
