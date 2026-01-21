विज्ञापन
गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य विषय ‘वंदे मातरम्’ की 150वीं वर्षगांठ होगी, जिसमें कर्तव्य पथ के किनारे राष्ट्रीय गीत के शुरुआती छंदों को दर्शाने वाली पुरानी पेंटिंग प्रदर्शित की जाएंगी

गणतंत्र दिवस परेड में भारत माता को समर्पित रहेगी संस्कृति मंत्रालय की झांकी
Bharat Mata tableau
नई दिल्ली:

संस्कृति मंत्रालय की गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में इस वर्ष वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा. इसमें प्रतीकात्मक रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित इसकी रचना, एक प्रसिद्ध मराठी गायक द्वारा औपनिवेशिक काल में की गई इसकी रिकॉर्डिंग और ‘जेन जेड' के एक समूह द्वारा इसका गायन प्रदर्शित किया जाएगा. अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी.

सूत्रों के अनुसार, ‘स्वतंत्रता का मंत्र - वंदे मातरम्' विषय पर आधारित यह झांकी, विष्णुपंत पागनीस द्वारा रचित इस गीत की दुर्लभ 1928 की रिकॉर्डिंग की धुन पर कर्तव्य पथ से गुजरेगी.

गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य विषय ‘वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ होगी, जिसमें कर्तव्य पथ के किनारे राष्ट्रीय गीत के शुरुआती छंदों को दर्शाने वाली पुरानी पेंटिंग प्रदर्शित की जाएंगी और मुख्य मंच पर पुष्पीय कलाकृतियां बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, जिन्होंने 1875 में इसकी रचना की थी.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झांकी के मध्य भाग में पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों का एक समूह होगा, जो भारत की लोक विविधता को प्रदर्शित करेगा, जबकि कुछ कलाकार आधुनिक पोशाकों में ‘जेन जेड' का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे.
 

